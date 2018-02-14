В центре детокса на Пхукете произошел пожар в День всех влюбленных

Пожар произошел в детокс-клинике Phuket Detox Health Care and Beauty в Самконге во второй половине дня 14 февраля.

14 Февраля 2018 15:28:20

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о пожаре в центре детокса на Yaowarat Rd. в Самконге поступило в полицию и к пожарным после полудня 14 февраля. Прибывшие на место событий сотрудники экстренных служб в течение 20 минут справились с огнем, не позволив ему перекинуться на соседние здания.

Как пояснил майор Аккарадет Понгпром из полиции Пхукет-Тауна, причиной возгорания, вероятнее всего, стали свечи перед буддистским алтарем на третьем этаже здания. Впрочем, это пока лишь предварительная версия.

Ущерб от пожара, согласно предварительным оценкам, составил около 100 тыс. бат. В результате происшествия никто не пострадал.