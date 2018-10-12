The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

В Central Phuket прошли пожарные учения

Торгово-развлекательный центр Central Phuket провел пожарные учения спустя две недели после реального пожара в строящемся аттракционе Tribhum.

Таньялак Сакут

12 Октября 2018 10:50:00

Учения прошли утром 11 октября в старом здании Central Festival. Участие в мероприятии приняли более 600 человек, включая сотрудников торговых точек, расположенных в комплексе.

Из числа официальных лиц на учениях присутствовали господин Сурия Тхонграк из регионального штаба Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и руководитель полиции Вичита полковник Никорн Суксом.

Руководство Central Phuket отметило, что в ходе учений моделировалась реальная ситуация, особый акцент был сделан на эвакуационных процедурах. Еще одни учения должны пройти в Central Phuket в декабре этого года.

Напомним, в субботу, 29 сентября, на территории Central Phuket загорелось одно из помещений строящегося аттракциона Tribhum (см. здесь). Пожар начался на крыше конструкции и быстро охватил всю постройку. На тушение огня были брошены 20 пожарных расчетов из разных пожарных частей острова. В ходе пожара никто не пострадал. После инцидента строительство Tribhum было приостановлено для проведения полной проверки (см. здесь).

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Участник резонансной перестрелки в Бангкоке сдался в руки полиции
Участник резонансной перестрелки в Бангкоке сдался в руки полиции
Вегетарианский фестиваль стартует 9 октября
Вегетарианский фестиваль стартует 9 октября
Маркес выиграл первый в истории Гран-При Таиланда
Маркес выиграл первый в истории Гран-При Таиланда
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.