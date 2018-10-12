В Central Phuket прошли пожарные учения

Торгово-развлекательный центр Central Phuket провел пожарные учения спустя две недели после реального пожара в строящемся аттракционе Tribhum.

12 Октября 2018 10:50:00

Учения прошли утром 11 октября в старом здании Central Festival. Участие в мероприятии приняли более 600 человек, включая сотрудников торговых точек, расположенных в комплексе.

Из числа официальных лиц на учениях присутствовали господин Сурия Тхонграк из регионального штаба Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и руководитель полиции Вичита полковник Никорн Суксом.

Руководство Central Phuket отметило, что в ходе учений моделировалась реальная ситуация, особый акцент был сделан на эвакуационных процедурах. Еще одни учения должны пройти в Central Phuket в декабре этого года.

Напомним, в субботу, 29 сентября, на территории Central Phuket загорелось одно из помещений строящегося аттракциона Tribhum (см. здесь). Пожар начался на крыше конструкции и быстро охватил всю постройку. На тушение огня были брошены 20 пожарных расчетов из разных пожарных частей острова. В ходе пожара никто не пострадал. После инцидента строительство Tribhum было приостановлено для проведения полной проверки (см. здесь).