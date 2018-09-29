В Central Phuket произошел пожар

Сварочные работы у нового крыла торгово-развлекательного центра Central Phuket привели к пожару утром 29 сентября.

29 Сентября 2018 13:51:42

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Экстренные службы и полиция получили сообщение о пожаре в Central Phuket около 10:10 утра 29 сентября. Возгорание произошло в помещении строящегося 3D-аттракциона Tribhum, который должен открыться в ноябре.

Для тушения пожара на место событий прибыли 20 пожарных автомобилей. В течение 15 минут ситуация была взята под контроль.

Согласно данным предварительного расследования, пожар вызвала искра от сварочного аппарата. Информация о жертвах отсутствует, однако посетителей нового крыла Central Phuket пришлось эвакуировать.

В настоящий момент торгово-развлекательный центр работает в обычном порядке. Ситуацию взял на контроль вице-губернатор Снитх Сривихок.