В буддистском храме на Пхукете произошло убийство

Полиция возбудило дело по факту убийства бирманского подростка в храме Wat Baan Don в тамбоне Чернг-Талей.

7 Августа 2017 10:31:54

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело 17-летнего юноши было обнаружено у входа в один из домов для монахов на территории храма около 6:00 утра субботы, 5 августа. Нашел труп монах Пхра Сримингкан Сонгпракон. По его словам, на теле и руках юноши было множество колотых и резаных ран.

Погибший был гражданином Мьянмы по имени Вей. В течение последнего года он помогал монахам со службой в храме, а ночевал на крыльце у входа в дом, где его тело и было обнаружено.

«Я слышал мужской голос около 3:00 ночи, но не предал ему значения, а на утро нашел Вея мертвым. Он жил при храме около года, был хорошим человеком, помогал монахам. Он никогда не был ни с кем груб», – рассказал Пхра Сримингкан Сонгпракон.

Полиция возбудило уголовное дело по факту убийства, однако пока ни личность подозреваемого, ни его мотивы неизвестны.