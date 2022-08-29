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В брошенной на месте ДТП машине нашли 40 тыс. таблеток метамфетамина

Полиция Накхон-Сри-Тхаммарата обнаружила 40 тыс. таблеток метамфетамина в автомобиле, который бросили на месте дорожной аварии двое вооруженных мужчин. Водитель и пассажир скрылись до приезда полиции.

Новости Пхукета

30 Августа 2022, 10:00 AM
Полиция нашла 40 тыс. таблеток метамфетамина в автомобиле, который бросили на месте ДТП двое мужчин. Фото: Nujaree Rakrun

Полиция нашла 40 тыс. таблеток метамфетамина в автомобиле, который бросили на месте ДТП двое мужчин. Фото: Nujaree Rakrun

Как рассказал шеф полиции Рон-Пхибуна полковник Сутхат Сонгсайом, сообщение о дорожной аварии поступило в правоохранительные органы в районе 23:30 вечера 28 августа, пишет Bangkok Post.

Приехавшие по вызову полицейские обнаружили на месте событий вылетевший с дороги седан Toyota белого цвета, внутри которого были спрятаны 40084 таблетки метамфетамина, а также 40 патронов калибра .357.

Спасатели Sayam Ruam Chai Foundation, приехавшие на место аварии раньше полицейских, рассказали, что в машине находились двое вооруженных мужчин. При появлении парамедиков они пригрозили им пистолетами и скрылись, захватив с собой некий багаж. 

Полицейские не уточнили, что именно заставило их проверить пространство за обшивкой водительской двери, где были спрятаны таблетки.

 

 

 

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