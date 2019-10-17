В больницах Таиланда ввели дифференцированные прейскуранты на медуслуги

Тайские госбольницы теперь официально могут брать с иностранцев больше, чем с тайцев, но не превышая при этом установленную минздравом максимальную планку.

Таньялак Сакут

18 Октября 2019, 04:00 PM

Фото: Таньялак Сакут

В Таиланде продолжается реформа системы здравоохранения, нацеленная на повышение финансовой прозрачности частных и государственных больниц для пациентов. Последним вступившим в силу нововведением стал официальный прейскурант Минздрава, устанавливающий максимальные размеры стоимости стандартных услуг в государственных больницах. Одновременно прейскурантом была введена градация расценок для разных групп пациентов, позволяющая больницам устанавливать более высокие тарифы для иностранцев, чем для тайских граждан.

Все ли пациенты равны

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу подтвердил «Новостям Пхукета» и The Phuket News, что соответствующее распоряжение министерства вступило в силу 29 сентября. На Пхукете оно распространяется на три больницы – Vachira Hospital, Thalang Hospital и Patong Hospital. Новыми правилами введены четыре категории пациентов: тайские граждане и три группы иностранцев.

К первой группе иностранцев относятся трудовые мигранты из Мьянмы, Лаоса, Камбоджи и Вьетнама, а также трудовые мигранты без гражданства и мигранты, осуществляющие трудовую деятельность в Таиланде по двусторонним межгосударственным соглашениям. Для них максимальный уровень цен приближены к лимиту для тайских граждан.

Во вторую группу входят иностранцы, легально работающие или получающие образование в Таиланде и имеющие долгосрочные визы, включая рабочие (Non Immigrant B), журналистские (M), образовательные (Ed), инвестиционные (IB и IM), а также ряд других (R, RS, EX, смарт-визы). Для пациентов этой категории максимальная стоимость услуг выше, чем для граждан Таиланда и трудовых мигрантов.

Наконец, самая высокая планка установлена для третьей категории, в которую входят обладатели всех прочих типов виз, включая туристические и Non O. В эту же группу входят туристы, отдыхающие в Таиланде на безвизовой основе и, к примеру, капитаны и члены экипажей морских судов.

При этом больницы, разумеется, не обязаны оказывать туристам услуги по более высоким ценам, чем тайцам. Закон лишь задает максимальные уровни цен для различных групп пациентов.

К примеру один и тот же анализ на антитела к вирусу денге для тайцев и иностранцев из первой группы (трудовых мигрантов) не может стоить больше 350 бат, для иностранцев из второй группы – 520 бат, для иностранцев из третьей – 700 бат.

В беседе с «Новостями Пхукета» доктор Сермкэу подчеркнул, что государственные больницы свободны устанавливать стоимость услуг по собственному усмотрению, но исключительно в рамках прописанного в министерском распоряжении максимального тарифа для каждой группы. Превышать его нельзя.

В случае, если та или иная медицинская услуга не упомянута в перечне Минздрава, больница должна самостоятельно обратиться в ведомство за одобрением максимального тарифа, который планируется взимать за ее оказание. Ознакомиться с текущей версией официального прейскуранта можно уже сейчас на сайте Королевской газеты (Royal Gazette), но доступен текст только на тайском языке (см. здесь).

Согласно предписанию министерства, прейскуранты также должны быть размещены в свободном доступе непосредственно в самих больницах, но еще не все медицинские учреждения выполнили соответствующее требование. Пока этого не произошло, пациентам рекомендуется обращаться за информацией на кассу.

«При желании проверить стоимость услуг можно задать вопрос кассирам или другому больничному персоналу. Если вы полагаете, что услуга оказывается вам по завышенной цене, необходимо сперва написать жалобу на имя директора больницы, а если проблема игнорируется, о ней следует сообщить нам в офис Минздрава», – заявил господин Сермкэу.

«И конечно, цены в государственных больницах ниже, чем в частных. Государственные больницы не берут лишнего за свои услуги», – добавил он.

На свободном рынке

Требование следовать официальному прейскуранту не распространяется на частные медицинские учреждения, однако от них с этого года требуется иметь в публичном доступе список цен на лекарственные препараты, чтобы пациенты могли принимать информированные решения при лечении.

Кроме того, Департамент внутренней торговли (DIT), в чьей зоне ответственности находятся негосударственные медучреждения, уже запустил специальный сайт, на котором пациенты могут проверить стоимость препаратов в разных больницах (см. здесь).

Медицинские учреждения обязаны оперативно передавать соответствующую информацию в DIT, а в помещениях для пациентов должны быть размещены QR-коды для удобного доступа к базе данных через смартфоны.

Глава пхукетского офиса DIT Сасипхимон Монгкон подтвердила, что все частные больницы Пхукета к системе уже подключились и QR-коды у себя разместили. На небольшие частные клиники требование не распространяется, но соответствующая идея обсуждается прямо сейчас.

Как заявил 15 октября глава DIT Вичай Пхочанакит, по итогам проверки цен 164 из 354 частных больниц Таиланда получили «зеленый» рейтинг, означающий «дружелюбный» уровень цен на лекарства (см. здесь).

В ближайшее время будет завершено формирование списка «желтых» и «красных» больниц по уровню стоимости препаратов. Также ведется аналогичная работа по анализу и подготовке к публикации данных по стоимости медицинских расходных материалов и тарифам на оказание медуслуг.

Как отметил господин Пхочанакит, его ведомство планирует разработать некую эмблему для больниц с «зеленым» уровнем цен, чтобы поощрить их за гуманный подход к ценообразованию и донести информацию до общественности. В департаменте надеются, что это также подтолкнет «красные» и «желтые» к пересмотру ценовой политики.

На Пхукете в настоящий момент зеленый рейтинг имеет только больница Mission Hospital. К примеру, согласно базе данных DIT, стоимость одной таблетки антибиотика «Амоксиклава 2Х» в этом медицинском учреждении составляет 41,8 бата. В трех других частных больницах Пхукета цены варьируются в диапазоне от 80 бат до 217 бат.

В серой зоне

Стоит отметить, что одна из пхукетских больниц по некой причине не попала ни под требование о следовании многоуровневому прейскуранту цен на услуги (для государственных больниц), ни под требование обеспечения прозрачности стоимости препаратов (для частных больниц). Речь идет о Phuket Provincial Hospital, которая оказалась в серой зоне: сама больница принадлежит административной организации Пхукета (OrBorJor), а лечением пациентов в ней занимается частный подрядчик Thonburi Hospital Co Ltd.

В беседе с «Новостями Пхукета» господин Сермкэу заявил, что эта больница не входит в структуру Минздрава, поскольку принадлежит OrBorTor, тогда как глава DIT заявил, что и частным заведение OrBorTor считаться не может.