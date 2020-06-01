Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что последний пациент с COVID-19 выздоровел и покинул больницу в субботу, 30 мая.

Новости Пхукета

1 Июня 2020, 08:56 AM

Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено. Фото: Phuket PR Department

Сообщение о том, что в больницах Пхукета не осталось пациентов с COVID-19, было опубликовано на странице PR-службы провинции 31 мая. Также в отчете указывается, что новых случаев заболевания на острове не выявлено.

Согласно последним данным, общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227.

Результатов анализов ожидают 17 человек (против 33 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Добавим, что чрезвычайное положение в стране останется в силе до конца июня, однако власти намерены постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения. Полная отмена локдауна ожидается только 1 июля.