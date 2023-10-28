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В бетонном ограждении над тоннелем у Central Phuket обнаружили повреждения

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей признал факт повреждения бетонного ограждения над тоннелем Darasamut Underpass. Как заверили официальные лица, оперативный первичный ремонт уже произведен, но полноценная починка потребует времени. Трещины обнаружились в бетонных блоках, установленных на наземном уровне дороге для предотвращения падения авто на нижний уровень в случае ДТП. Ограждение пострадало в процессе выполнения своей прямой функции. Среди прочих, потрескавшимся оказался один блок, к которому крепится металлическая балка, проходящая над нижним уровнем с одной стороны дороги на другую.

Новости Пхукета

29 Октября 2023, 08:00 AM
Бетонное ограждение на верхнем уровне развязки у Central пострадало в результате ДТП. Фото: PR Phuket

Бетонное ограждение на верхнем уровне развязки у Central пострадало в результате ДТП. Фото: PR Phuket

Бетонное ограждение на верхнем уровне развязки у Central пострадало в результате ДТП. Фото: PR Phuket

Бетонное ограждение на верхнем уровне развязки у Central пострадало в результате ДТП. Фото: PR Phuket

Бетонное ограждение на верхнем уровне развязки у Central пострадало в результате ДТП. Фото: PR Phuket

Бетонное ограждение на верхнем уровне развязки у Central пострадало в результате ДТП. Фото: PR Phuket

Бетонное ограждение на верхнем уровне развязки у Central пострадало в результате ДТП. Фото: PR Phuket

Бетонное ограждение на верхнем уровне развязки у Central пострадало в результате ДТП. Фото: PR Phuket

Бетонное ограждение на верхнем уровне развязки у Central пострадало в результате ДТП. Фото: PR Phuket

Бетонное ограждение на верхнем уровне развязки у Central пострадало в результате ДТП. Фото: PR Phuket

О повреждении бетонных блоков, установленных напротив въезда в восточное крыло Central (где находится магазин BnB), стало известно из видео новостной страницы Phuket Hot Jung, опубликованного в середине этой недели.

Затем внимание СМИ переключилось на осаду виллы в тамбоне Чернг-Талей и другие новости, но Департамент PR не забыл о выявленной Phuket Hot Jung новой проблеме в многострадальном тоннеле. Тем более, что в публикации содержался прямой призыв к властям починить ремонт, пока металлическая перекладина не рухнула.

В субботу, 28 октября, на странице PR Phuket был опубликован ответ на видео Phuket Hot Jung. Администрация провинции сообщила, что Департамент скоростных магистралей по распоряжению губернатора Сопхон Суваннарата занимается пострадавшей в ДТП секцией ограждения на вернехнем уровне развязки у Central.

PR-служба опубликовала отчет Департамента скоростных магистралей, из которого следует, что профильные специалисты провели инспекцию и убедились в том, что бетонный барьер, действительно, получил повреждения в результате недавней аварии.

В документах ничего не говорится о самом ДТП, но очевидно, что бетонный блок принял на себя удар автомобиля и, скорее всего, предотвратил падение машины на нижний уровень развязки с высоты нескольких метров.

Департамент скоростных магистралей заверил, что рабочие уже провели оперативный ремонт, но полноценная починка ограждения потребует времени. Сейчас ведомство готовится к проведению соответствующих работ, хотя конкретные сроки в опубликованном отчете не указываются.

 

 

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