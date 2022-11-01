В бары и клубы Патонга пришли с проверкой на Хеллоуин

Полиция Патонга при поддержке властей округа Кату и сил территориальной обороны (OrSor) проинспектировала ночные заведения на Бангла-Роуд вечером 31 октября. Проверка была посвящена соблюдению мер безопасности в барах и клубах.

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Приказ о проведении инспекции отдал глава округа Кату Сиват Раварангкун, отправивший на Бангла-Роуд своего заместителя Пхипопа Судкхао и отвечающего за силы теробороны секретаря Чиравата Намарта. Участвовавших в инспекции полицейских возглавлял лично полковник Суджин Нилабади, начальник полицейского участка Патонга.

Как пояснила окружная управа Кату, инспекция началась в 21:00. Официальные лица посетили разные ночные заведения и провели проверку «с акцентом на безопасность туристов, участвующих в мероприятиях».

Внимание, в частности, обращалось на то, чтобы в барах и клубах были четко указаны входы и выходы, а входящих посетителей досматривали на наличие оружия, наркотиков и других запрещенных веществ. Обо всех подозрительных находках охрана должна сообщать полиции и другим профильным ведомствам.

Официальные лица не сообщили, были ли выявлены в ходе инспекций какие-либо нарушения. Однако несколькими месяцами ранее в барах и клубах Бангла-Роуд уже проходила серия проверок с участием официальных лиц.

После пожара в пабе Mountain B в Чонбури (там погибли 26 человек) власти инспектировали ночные заведения по всей стране на предмет пожарной безопасности. Среди прочего, проверялась доступность пожарных выходов для экстренной эвакуации гостей и персонала.

Непосредственно этой инспекции предшествовала трагедия в корейском Сеуле, где в давке на праздновании Хеллоуина 29 октября погибли 156 человек.