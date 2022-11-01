Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В бары и клубы Патонга пришли с проверкой на Хеллоуин

Полиция Патонга при поддержке властей округа Кату и сил территориальной обороны (OrSor) проинспектировала ночные заведения на Бангла-Роуд вечером 31 октября. Проверка была посвящена соблюдению мер безопасности в барах и клубах.

Новости Пхукета

1 Ноября 2022, 10:49 AM
Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Полиция и гражданские власти округа Кату проверили ночные заведения Патонга на соблюдение мер безопасности. Фото: Kathu District Office

Приказ о проведении инспекции отдал глава округа Кату Сиват Раварангкун, отправивший на Бангла-Роуд своего заместителя Пхипопа Судкхао и отвечающего за силы теробороны секретаря Чиравата Намарта. Участвовавших в инспекции полицейских возглавлял лично полковник Суджин Нилабади, начальник полицейского участка Патонга.

Как пояснила окружная управа Кату, инспекция началась в 21:00. Официальные лица посетили разные ночные заведения и провели проверку «с акцентом на безопасность туристов, участвующих в мероприятиях».

Внимание, в частности, обращалось на то, чтобы в барах и клубах были четко указаны входы и выходы, а входящих посетителей досматривали на наличие оружия, наркотиков и других запрещенных веществ. Обо всех подозрительных находках охрана должна сообщать полиции и другим профильным ведомствам.

Официальные лица не сообщили, были ли выявлены в ходе инспекций какие-либо нарушения. Однако несколькими месяцами ранее в барах и клубах Бангла-Роуд уже проходила серия проверок с участием официальных лиц.

После пожара в пабе Mountain B в Чонбури (там погибли 26 человек) власти инспектировали ночные заведения по всей стране на предмет пожарной безопасности. Среди прочего, проверялась доступность пожарных выходов для экстренной эвакуации гостей и персонала.

Непосредственно этой инспекции предшествовала трагедия в корейском Сеуле, где в давке на праздновании Хеллоуина 29 октября погибли 156 человек.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Дорогу из Чалонга в Патонг планируют сделать постоянной
Вакцинация детей до 4 лет забуксовала в Таиланде на старте
В дело об «убийстве по ошибке» добавили статью о грабеже
Саммит АТЭС в Бангкоке должны посетить лидеры 18 государств
Патонг останется 2 ноября без водоснабжения
Тайские эксперты зафиксировали удвоение рекреационного употребления марихуаны
Ночные дожди снова подтопили Пхукет
Специалисты устанавливают причину гибели кита, найденного близ Пхукета
ИКАР, «Аэрофлот» и S7 открывают полеты на Пхукет из России
Первый прямой рейс IKAR из Москвы прибыл на Пхукет
Житель Пхукета убил случайного прохожего, приняв его за другого человека
Снос заброшенного отеля над Bypass Rd. начался
На дороге в Патонг начались ремонтные работы
Ярмарки доступных товаров Lot 20 пройдут у мечетей в Раваи
Гражданин Израиля задержан с автоматными патронами в аэропорту

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 