В баре Honey Pot выявили нелегальную продажу спиртного

Полиция Чалонга совместно с волонтерами территориальной обороны и представителями муниципалитета Раваи провели проверку в баре Honey Pot. По итогам инспекции было установлено, что заведение не исполняло приказ губернатора о запрете на продажу спиртных напитков.

Как следует из отчета об операции, провести проверку было решено после того, как в управу округа Мыанг-Пхукет поступило сообщение от местного жителя, заявившего, что «бар подает алкоголь иностранцам».

В ходе рейда 21 мая полиция получила необходимые доказательства, включая счет порцию лапши, бутылку воды и шесть бутылок пива. Менеджер Honey Pot Сопа Чотчынгвонг была доставлена в полицейский участок, где ей предъявили обвинения в неисполнении приказа губернатора о запрете на продажу и употребление спиртного в заведениях общепита.

Отметим, что днем ранее аналогичные проверки были проведены в тамбонах Чернг-Талей и Срисунтхорн. В частности, официальные лица заглянули в комплекс Boat Avenue, но никаких нарушений там не нашли. Зато в игнорировании запрета был уличен небольшой ресторан морепродуктов Hoi Saem в Срисунтхорне. Его владелец также будет привлечен к ответственности за нарушение губернаторского приказа.

Кроме того, в ходе патрульной деятельности официальные лица обратили внимание на четырех подростков на мотоциклах без номерных знаков. Молодых людей доставили в полицию Таланга для предъявления обвинений по соответствующей статьей.





