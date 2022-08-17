В Банке Таиланда ожидают роста экономики на 3,6% в этом году вместо 3,3%

Тайский Центробанк ожидает роста экономики страны на 3,6% в 2022 году и на 4% в 2023 на фоне восстановления туризма и вопреки инфляционному давлению.

Новости Пхукета

17 Августа 2022, 05:50 PM

В июле инфляция в Таиланде составила 7,61%, что очень близко к максимуму за почти полтора десятилетия. Фото: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post

Новые цифры озвучил на бизнес-семинаре 17 августа один из членов комитета ЦБ по монетарной политике Канит Сангсубан. При этом официальный прогноз Банка Таиланда, озвученный в июне, предполагает более медленный рост в этом году (3,3%), и более быстрый в следующем (4,2%), пишет Bangkok Post.

Впрочем, как напоминает газета, Центробанк уже говорил, что прогноз, вероятно, будет пересмотрен, поскольку туризм восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Новые цифры могут быть официально озвучены по итогам следующего заседания по ключевой ставке 28 сентября.

Главным поводом для беспокойства и у ЦБ, и других специалистов остается инфляция, находящаяся сейчас у отметки 14-летнего максимума. В июле она составила 7,61%, тогда как целевой показатель, к которому стремится Банк Таиланда, – от 1% до 3%. Хотя господин Сангсубан по этому поводу сказал, что показатель «не так уж высок» и «откатится назад в следующем году, когда упадут цены на нефть».

Член комитета ЦБ по монетарной политике не пояснил, почему он уверен в падении нефтяных котировок, но в будущее смотрит с оптимизмом. Экономист ожидает инфляцию в 6,3% в этом году и в 2,6% в следующем, то есть уже в рамках таргета. Официальные прогноз (тоже по состоянию на июнь) – 6,2% и 2,5% соответственно.

«Не паникуйте. Инфляция в Таиланде не высока в сравнении с другими странами», – заявил господин Сангсубан участникам семинара 17 августа.

Напомним, что 10 августа Банк Таиланда впервые за три с половиной года повысил ключевую ставку однодневного РЕПО на 25 процентных пунктов – до 0,75%. Таким образом ЦБ начал постепенное ужесточение монетарной политики для обуздания инфляции, пусть даже и в ущерб поддержке экономического роста.

Коммерческие банки были готовы к решению ЦБ. Их общая позиция сводится к тому, чтобы постараться по мере сил не повышать собственные ставки кредитования населения и бизнеса, несмотря на то, что деньги для них становятся дороже. Впрочем, банки и сами не могут сказать, как долго смогут сохранять нынешние условия кредитования, если ЦБ продолжит повышать ключевую ставку, а намерения у финансового регулятора именно такие.