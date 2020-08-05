В Бангкоке у находившейся на карантине россиянки обнаружили коронавирус

Россиянка прилетела в Бангкок 20 июля и сразу же была помещена в одно из мест альтернативного карантина (ASC) на 14 дней, сообщает Bangkok Post со ссылкой на CCSA.
Первый анализ, взятый в день прилета, дал отрицательный результат. Однако повторный анализ, взятый через 13 дней, оказался положительным, хотя никаких симптомов болезни у нее по-прежнему не было. Россиянку перевели в одну из больниц Бангкока.
В ССSA добавили, что ранее коронавирус был обнаружен у тайского гражданина, летевшего тем же рейсом, что и россиянка. При этом из всего числа людей, прибывших в Таиланд из России за последнее время, положительные анализы были у 2%.
Случаев локальной передачи вируса в Таиланде не фиксируется на протяжении уже 71 дня.