В Бангкоке у находившейся на карантине россиянки обнаружили коронавирус

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) сообщил о положительном тесте на коронавирус у россиянки, прилетевшей в Таиланд из России и находящейся в карантине. Соответствующая информация содержится в отчете CCSA от 4 августа.

Новости Пхукета

5 Августа 2020, 11:16 AM

У находившейся на карантине россиянки обнаружили коронавирус. Фото: UN Women / Pathumporn Thongking

Россиянка прилетела в Бангкок 20 июля и сразу же была помещена в одно из мест альтернативного карантина (ASC) на 14 дней, сообщает Bangkok Post со ссылкой на CCSA.

Первый анализ, взятый в день прилета, дал отрицательный результат. Однако повторный анализ, взятый через 13 дней, оказался положительным, хотя никаких симптомов болезни у нее по-прежнему не было. Россиянку перевели в одну из больниц Бангкока.

В ССSA добавили, что ранее коронавирус был обнаружен у тайского гражданина, летевшего тем же рейсом, что и россиянка. При этом из всего числа людей, прибывших в Таиланд из России за последнее время, положительные анализы были у 2%.

Случаев локальной передачи вируса в Таиланде не фиксируется на протяжении уже 71 дня.