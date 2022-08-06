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В Бангкоке у двоих мужчин изъяли полмиллиона долларов поддельными банкнотами

Полиция Бангкока арестовала двух жителей Пхаттхалунга с 5 тыс. поддельными 100-долларовыми банкнотами. Мужчины были арестованы при попытке пробного обмена фальшивок.

Новости Пхукета

7 Августа 2022, 11:00 AM
Фото: Архив Bangkok Post

Фото: Архив Bangkok Post

Двое мужчин из Пхаттхалунга с крупной партией поддельных купюр были арестованы 5 августа у пункта обмена валют Siam Exchange на Phaya Thai Rd. в Бангкоке. Мужчины – полиция указала лишь псевдонимы Асмин и Абдулраман – пытались обменять 500 долл., остальные полмиллиона были у одного из них в рюкзаке.

Как пишет Bangkok Post, сотрудника пункта обмена валют насторожила текстура купюр. Проверку на сканере фальшивки тоже не прошли, после чего на место событий была вызвана полиция.

На допросе Асмин и Абдулраман заявили, что получили деньги от некого торговца каучуком в родной провинции. Однако в полиции полагают, что они были наняты для конвертации подделок в реальные деньги и прекрасно знали, что делали.

Обоим жителям Пхаттхалунга предъявлены обвинения в подделке денежных знаков и использовании поддельных денежных знаков. Купюры отправлены на экспертизу, полиция проводит расследование, пытаясь выйти на тех, кто напечатал фальшивые доллары.

 

 

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