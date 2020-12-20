В Бангкоке отменили массовые празднования Нового года

Решение было принято на фоне выявления новых случаев заражения COVID-19 в Бангкоке и прилегающих провинциях, сообщает государственное новостное бюро NNT на своей странице в Facebook.
“Впрочем, если организаторы все-таки хотят провести какое-то мероприятие, то им нужно будет получить разрешение», – добавляет агентство.
Также городские власти попросили жителей в течение ближайших 14 дней по возможности работать из дома.
Как сообщает NNT, в настоящий момент медицинские специалисты проводят работу по активному выявлению возможных носителей вируса. Проверяются строительные площадки, рестораны и рынки.