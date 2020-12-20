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В Бангкоке отменили массовые празднования Нового года

Бангкокская администрация объявила о том, что все массовые новогодние вечеринки (так называемые «новогодние отсчеты») отменены из-за угрозы коронавируса.

Новости Пхукета

20 Декабря 2020, 06:18 PM
Традиционных «новогодних отсчетов» в Бангкоке не будет. Причина – угроза COVID-19. Фото: NNT

Традиционных «новогодних отсчетов» в Бангкоке не будет. Причина – угроза COVID-19. Фото: NNT

Решение было принято на фоне выявления новых случаев заражения COVID-19 в Бангкоке и прилегающих провинциях, сообщает государственное новостное бюро NNT на своей странице в Facebook.

Впрочем, если организаторы все-таки хотят провести какое-то мероприятие, то им нужно будет получить разрешение», – добавляет агентство.

Также городские власти попросили жителей в течение ближайших 14 дней по возможности работать из дома.

Как сообщает NNT, в настоящий момент медицинские специалисты проводят работу по активному выявлению возможных носителей вируса. Проверяются строительные площадки, рестораны и рынки.

 

 

 

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