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В Банг-Тао стартует активная кампания по выявлению носителей COVID-19

Официальные лица приняли решение начать в Банг-Тао активную кампанию по выявлению лиц с COVID-19. Соответствующее решение было принято на фоне того, что именно Банг-Тао стал новым эпицентром, откуда поступают люди с коронавирусом.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Апреля 2020, 01:29 PM
Глава провинциального офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу объявил об усилении работы в Банг-Тао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Глава провинциального офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу объявил об усилении работы в Банг-Тао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Объявление о начале активной работы в Банг-Тао было сделано на вчерашнем (16 апреля) совещании Пхукетского комитета по эпидемиологии во главе с губернатором провинции Пхакапхонгом Тавипатаной.

Выступая на совещании, глава провинциального офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу заявил, что зафиксированный 15 апреля ноль новых случаев COVID-19 – это «желанная новость, но снижать бдительность нельзя».

Также господин Сермкэу высоко оценил результаты от проведенной ранее работы по подомовому обходу граждан для выявления потенциальных носителей коронавируса. За период с 2 по 13 апреля таким образом были проверены почти 4 тыс. человек и выявлено 38 случаев заболевания.

Глава пхукетского офиса Минздрава отметил, что выявленные в Банг-Тао лица с подозрением на COVID-19 будут помещены под наблюдение в отеле Surin Beach Resort или комплексе The Kris. При этом господин Сермкэу не уточнил, о каком из проектов The Kris идет речь.

Кампания в Банг-Тао предполагает шесть мер по сдерживанию распространения коронавируса:

  1. Организация центра по контролю за распространением заболевания, начавшего работать 15 апреля. Никаких дополнительных случаев заболевания после этого выявлено не было.

  2. Подомовой обход жителей Банг-Тао силами пяти команд по 20 сотрудников в каждой. Обход будет начать с мечети в Банг-Тао и покроет, прежде всего, второй и пятый мубаны Банг-Тао, где проживают около 9 тыс. человека

  3. Дополнительные меры по предотвращению распространения вируса во внутренних районах Банг-Тао там, где они нужны.

  4. Карантин для всех лиц под угрозой заболевания.

  5. Информационная работа среди местных жителей, направленная, в частности, на всеобщее ношение масок, частое мытье рук и своевременное информирование властей об ухудшении самочувствия.

  6. Прочие меры ранней защиты «во всех отношения», включая облет Банг-Тао дронами для выявления массовых скоплений людей и информирование при помощи грузовиков со звуковой аппаратурой «в соответствии с образом жизни Банг-Тао».

Губернатор Пхакапхонг Тавипатана приветствовал усиление работы в Банг-Тао и поблагодарил всех, кто демонстрирует готовность сотрудничества с властями и исполнет официальные предписания.



 

 

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