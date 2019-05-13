В Банг-Тао проверят качество воды, попадающей в море из местного канала

Официальные лица проинспектировали недавно запущенные водоочистные сооружения в Банг-Тао и произвели заборы воды для оценки эффективности очистки. Инспекция прошла после того, как в соцсетях появилось очередное сообщение о неочищенных сточных водах на пляже.

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Участие в инспекции, состоявшейся 11 мая, приняли представители пхукетского офиса омбудсмена Damrongtham Center, официальные лица из окружной управы Таланга и административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor), пуяйбаны (старосты) отдельных районов Чернг-Талей и простые местные жители. Чуть позже в Банг-Тао приехал и губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана.

Как cообщает PR-служба провинции, губернатор распорядился принять срочные меры, чтобы не допустить попадания неочищенных сточных вод на пляж.

«Эта проблема негативно сказывается на прекрасном облике нашего туристического города (sic). Нам необходимо срочно найти решение этой проблемы, чтобы облегчить страдания (sic) людей, которых затронуло загрязнение окружающей среды», – цитирует PR-служба слова губернатора.

Отметим, что водоочистные сооружения (два отдельных комплекса) у пляжей Банг-Тао и Сурин были введены в эксплуатацию в марте 2019 года. До этого централизованной очистки сточных вод в Чернг-Талей всецело оставался на совести владельцев бизнеса и местных жителей. Инициатива обошлась бюджету в 355 млн бат.

При этом глава OrBorTor тамбона Маан Самран указывал, что запуск водоочистных сооружений – это лишь начало, поскольку районным властям необходимо подключить к системе очистки максимум домохозяйств, отелей и ресторанов. Пока что данная работа не завершена.

Одновременно официальные лица указывали и на то, что в сезон дождей на водоочистные сооружения будет приходиться повышенная нагрузка, с которой они, возможно, не сумеют справиться в полном объеме. Таким образом о полной защите пляжей Сурин и Банг-Тао от сточных вод речи пока не идет. В решении данном вопроса местные власти сделали лишь первый шаг (что, впрочем, выгодно отличает OrBorTor Чернг-Талей от административных организаций и муниципалитетов большинства других районов, где никаких водоочистных сооружений нет в принципе).