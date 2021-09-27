В автопрокаты Пхукета не вернули 10 машин

Представители двух пхукетских автопрокатов пожаловались в СМИ на похищение 10 автомобилей группой лиц, представившихся бизнесменами, планирующими организовать на острове легальное выращивание конопли. Прокатчики опасаются, что их автомобили уже проданы в других провинциях страны. Действия полиции потерпевших не устраивают.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Сентября 2021, 02:19 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Одной из пострадавшихся стала владелица базирующейся в Чернг-Талей компании Thai Rai Home по имени Нития. В беседе с журналистами 26 сентября она рассказала, что до коронавирусного кризиса ее компания сдавала автотранспорт только иностранцам, но на фоне COVID-19 начала работать и с тайскими клиентами, чтобы расширить клиентскую базу.

«Обычно мы работаем с живущими на Пхукете иностранцами, которым нужно снять автомобиль на несколько дней или месяцев. Большинство сдаваемых нами машин – Toyota Fortuner», – рассказала Нития.

В какой-то момент, по словам Нитии, клиент заявил, что ему нужно снять машину для бизнеса, связанного с продвижением идеи организации легального выращивания конопли. Речь шла о «большом бизнесе».

«Сперва они сняли одну машину, а через три месяца – вторую. Обычно я не сдаю автомобили тайским гражданам, но из-за пандемии COVID-19 наш бизнес остановился, так что нам пришлось сдавать и тайцам», - заявила Нития.

«Мы сдавали машины с помесячной оплатой в диапазоне цен от 15 до 30 тыс. бат. В течение первых двух месяцев они платили нормальном, но в начале третьего месяца клиенты заявили, что пытались провести оплату, но возникли проблемы с банковским счетом, так что они не смогли перевести деньги. Банковский счет был правильным, но они продолжили говорить о проблемах с ним, а потом начали избегать звонков и не перезванивали сами. Когда нам все же удалось с ними связаться, нам заявили, что смогут заплатить позже, но это не произошло, а на наши телефонные звонки перестали отвечать», – добавила она.

По словам госпожи Нитии, ей удалось установить адрес проживания одного из членов группы – некого Сараюта Раттанабури. Впрочем, его дом оказался «крепко заперт». При этом согласившийся побеседовать с ней сосед заявил, что ему якобы известно о мошеннической деятельности мужчины, а автомобиль тот уже продал в другой провинции.

«Сейчас мне по-прежнему приходится платить 17 тыс. бат в месяц по кредиту на одну из машин, но я лишилась двух автомобилей, которые были проданы», – заявила Нития.

По словам женщины, еще в начале сентября она подала заявление в полицию на Сараюта Раттанабури, а также поставила в известность о случившемся деревенского старосту по месту проживания.

«Я не понимаю, почему при таком количестве улик они до сих пор не могут арестовать членов этой мошеннической группы. Мне приходится жаловаться СМИ, чтобы эта ситуация получила освещение в прессе», – заявила Нития журналистам.

Также Сараюта Раттанабури обвиняет в краже транспорта и владелица базирующей в Паклоке компании Best Travel Club по имени Ниранут. Она рассказала журналистам, что у нее были похищены четыре микроавтобуса.

«Сейчас мне приходится платить по 20 тыс. бат в месяц по кредитам за каждую из машин, что в сумме составляет почти 100 тыс. в месяц. Я подала заявление в полицию, но прогресса по делу нет, поэтому я хочу озвучить свои жалобы перед прессой. От действий этих мошенников пострадали многие прокаты автомобилей», – заявила Ниранут.

«Их ввели в заблуждение. Они сдали свои машины в аренду, а когда не получили их назад, подали заявления в полицию. Но ситуация осталась такой, какой была вначале, никакого прогресса в расследовании нет. Все серьезно пострадали и вынуждены платить по кредитам в эти тяжелые экономические времена, вызванные отсутствием туристов из-за коронавируса», – добавила она.





