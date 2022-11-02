В Афинах арестовали грека, разыскиваемого за убийство жены на Пхукете

Греческая полиция арестовала 46-летнего Димитриоса Чайропулоса, находящегося с 2019 года в розыске по обвинению в убийстве своей тайской жены Нирамон Эукэу на Пхукете.

Новости Пхукета

Об аресте Чайропулоса сообщило греческое издание Greek City Times. По данным этого ресурса, грек была арестован 27 октября в Афинах.

Издание не приводит имени Чаропулоса, но указывает, что речь идет «о человеке, который в феврале 2019 года убил свою 43-летнюю жену Нирамон «Беа» Эукэу на Пхукете». Публикация сопровождается фотографиями господина Чайрополуса и госпожи Эукэу.

Тело госпожи Эукуэ, работавшей в салоне красоты на Пхукете и находившейся в отношениях с господином Чайрополусом, было обнаружено в ее номере в гестхаусе у пляжа Банг-Тао 16 февраля 2019 года. Согласно заключению экспертов, женщину забили до смерти. В момент обнаружения ее руки и ноги оставались связанными, рот был заткнут кляпом. Труп нашла сестра погибшей, писали тогда «Новости Пхукета».

Ордер на арест господина Чайрополуса был выдан 18 февраля, однако мужчина к тому моменту уже покинул Таиланд, вылетев в эмират Дубай рейсом Emirates Flight EK0379 ночью 14 февраля. Согласно версии следствия, уроженка Пхаттхалунга была убита в районе этого времени.

Полиция Чернг-Талей 20 февраля обратилась в Интерпол за объявлением господина Чайрополуса в международный розыск. При этом полковник Акканит Данпитаксан, возглавлявший тогда полицию тамбона Чернг-Талей, отмечал, что процесс внесения господина Чайрополуса в «красный список» Интерпола займет определенное время.

«Мы свою работу сделали. Мы завершили расследование и направили всю информацию в штаб-квартиру Королевской полиции Таианда в Бангкоке», – говорил тогда полковник Данпитаксан.

Офицер подчеркивал, что если грека арестуют за пределами Таиланда, страна будет добиваться его экстрадиции. Впрочем, процесс экстрадиции может быть долгим, поскольку подозреваемый имеет возможность оспаривать выдачу, а некоторые страны в принципе не выдают своих граждан для суда за рубежом за совершенные там преступления.

В частности, сложным был процесс экстрадиции гражданина Великобритании Шейна Лукера, который в мае 2022 года все же был приговорен тайским судом к 16 годам тюрьмы (с сокращением срока до восьми лет после признания) за убийство тайской гражданки в конце 2014 года. На арест, экстрадицию и приговор ушло почти восемь лет.

Резонансный случай стал известен в стране как «дело о теле в чемодане», поскольку расчеленнный труп 27-летней сексуальной работницы Лаксами Маночат был обнаружен внутри большого чемодана в водах реки Мэ-Клонг.

Лукера арестовали в 2017 году на острове Ибица (Ивиса) по международному ордеру. Для экстрадиции Таиланду пришлось пообещать, что мужчину не приговорят к смертной казни. Сам британец, убивший и расчленивший тайскую девушку, настаивал, что в Королевстве его ждет «негуманное обращение».