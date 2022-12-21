В аэропорту провели учебную эвакуацию из международного терминала

Сотрудники международного аэропорта Пхукета отработали эвакуацию при пожаре. Учения прошли во второй половине дня 21 октября.

Новости Пхукета

Как сообщил пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT) на своей странице в Facebook, за ходом учений наблюдал заместитель генерального менеджера аэропорта Манат Сотхарат.

В публикации не говорится, где именно проходила тренировка, но указывается, что участие в ней принимали сотрудники из подразделения, обеспечивающего функционирование пассажирского терминала. На фото, впрочем, узнаются помещения терминала международных рейсов.

Пресс-служба AoT Phuket добавила, что это были первые учения подобного профиля в нынешнем фискальном году. При этом действующие правила обязывают проводить подобные мероприятия для сотрудников раз в год (больше – по желанию компании), тогда как учения с тушением живого огня у ВПП должны организовываться четыре раза.

На тренировках второго типа – с реальным огнем – пожарные и сотрудники других экстренных служб отрабатывают действия при аварийной посадке самолета. Таких прямолинейных объяснений аэропорт в своих пресс-релизах предсказуемо избегает, но неизменно выкладывает эффектные фото с бушующим пламенем и огромными клубами черного дыма. Также некоторые сотрудники выполняют роль пострадавших, которым медики оказывают первую помощь.