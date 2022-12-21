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В аэропорту провели учебную эвакуацию из международного терминала

Сотрудники международного аэропорта Пхукета отработали эвакуацию при пожаре. Учения прошли во второй половине дня 21 октября.

Новости Пхукета

22 Декабря 2022, 09:00 AM
Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Пожарные учения для сотрудников AoT в международном терминале пхукетского аэропорта. Фото: АоТ Phuket

Как сообщил пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT) на своей странице в Facebook, за ходом учений наблюдал заместитель генерального менеджера аэропорта Манат Сотхарат.

В публикации не говорится, где именно проходила тренировка, но указывается, что участие в ней принимали сотрудники из подразделения, обеспечивающего функционирование пассажирского терминала. На фото, впрочем, узнаются помещения терминала международных рейсов. 

Пресс-служба AoT Phuket добавила, что это были первые учения подобного профиля в нынешнем фискальном году. При этом действующие правила обязывают проводить подобные мероприятия для сотрудников раз в год (больше – по желанию компании), тогда как учения с тушением живого огня у ВПП должны организовываться четыре раза.

На тренировках второго типа – с реальным огнем – пожарные и сотрудники других экстренных служб отрабатывают действия при аварийной посадке самолета. Таких прямолинейных объяснений аэропорт в своих пресс-релизах предсказуемо избегает, но неизменно выкладывает эффектные фото с бушующим пламенем и огромными клубами черного дыма. Также некоторые сотрудники выполняют роль пострадавших, которым медики оказывают первую помощь. 

 

 

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