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В аэропорту Пхукета завершилась реконструкция старого терминала

Глава пхукетского аэропорта объявил об окончании реконструкции терминала внутренних рейсов.

Новости Пхукета

4 Июня 2018 12:32:23

Фото: АоТ
Фото: АоТ

Объявление об официальном окончании реконструкции терминала внутренних рейсов было сделано 31 мая, через полтора года после начала работ. Генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон и представители госкорпорации Airports of Thailand (AoT) провели для прессы экскурсию по отреставрированному терминалу и рассказали о проделанной работе.

«Терминал полностью оборудован для обслуживания пассажиров и имеет площадь в 3,5 тыс. кв. м. В терминале организовано 66 новых стоек регистрации и восемь стоек для багажа (с рентгеновскими сканерами). В терминале оборудованы новые посадочные гейты (с номера четыре по номер 10) и семь новых крытых переходов-рукавов для посадки в самолеты. В терминале имеются магазины и другие точки оказания услуг, пять туалетов для мужчин, женщин и лиц с ограниченными физическими возможностями. Система безопасности организована по международным стандартам. Все это повышает пропускную способность терминала и делает его более удобным и безопасным», – рассказал в ходе встречи с прессой генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон.

Реконструкция старого терминала, обслуживающего сейчас все внутренние рейсы, стартовала 1 ноября 2016 года, через несколько недель после того, как началась эксплуатация нового терминала. При этом во время работ терминал продолжал обслуживать принимать и отправлять рейсы.

Точная стоимость проекта никогда не называлась, хотя указывалось, что расходы включены в общий бюджет модернизации аэропорта (включая открытие нового терминала) объемом 5,14 млрд бат, а непосредственно строительство нового терминала обошлось в 2,45 млрд.

В ходе проведения реконструкции старого терминала руководство аэропорта столкнулось с рядом трудностей, включая протекающую крышу и проблемы с кондиционированием воздуха.

В середине мая генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон обещал, что установка новых кондиционеров и ремонт старых будут завершены в течение трех месяцев. При этом одновременно AoT пообещала «арендовать» кондиционеры в качестве временного решения проблемы. На встрече с прессой 31 мая проблема кондиционирования воздуха упомянута не была.

Напомним, что пхукетский аэропорт – третий по загруженности в Таиланде. В 2017 году он обслужил 16,2 млн пассажиров, хотя рассчитан (с учетом мощностей нового международного терминала) на пассажиропоток в 12,5 млн человек в год.

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