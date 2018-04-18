В аэропорту Пхукета задержали пассажира с наркотиками и поддельными купюрами

Служба безопасности пхукетского аэропорта задержала и передала полиции 36-летнего жителя Чианг-Мая, в багаже которого были обнаружены наркотики и поддельные банкноты.

18 Апреля 2018 11:37:08

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пассажир с грузом наркотиков и поддельных банкнот был задержан в аэропорту Пхукета в Сонгкран, 13 апреля. Как пояснили в полиции, 36-летний Нанава На-Сонгкхла привлек внимание подозрительным поведением во время сканирования багажа.

Сотрудники службы безопасности решили провести более тщательный досмотр вещей пассажира и обнаружили 797 таблеток метамфетамина (яба), 4,7 г метамфетамина в кристалличекой форме (яба айс), 105 г марихуаны и 53 поддельные банкноты номиналом 1000 бат.

Мужчину передали в полицейский участок Саку, где ему были предъявлены обвинения в хранении наркотиков первой и пятой категорий с целью продажи, а также поддельных купюр.