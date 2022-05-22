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В аэропорту Пхукета устроят учебный пожар для тренировки персонала

Международный аэропорт Пхукета предупредил о проведении пожарных учений 31 мая и заранее принес извинения за возможные неудобства.

Новости Пхукета

23 Мая 2022, 12:00 AM
Пожарные учения в аэропорту Пхукета в 2017 году. Фото: АоТ

Пожарные учения в аэропорту Пхукета в 2017 году. Фото: АоТ

Как говорится в уведомлении пхукетского офиса госкорпорации Airports of Thailand (АоТ), учения будут проходить с 10:00 утра до 12:00 дня в специальной пожарной зоне («пожарной яме») у конца взлетно-посадочной полосы. О каких-либо плановых мероприятиях в терминалах аэропорта не сообщается.

«Во время учений ожидается большое количество дыма. Мы приносим извинения за возможные неудобства», – предупредила АоТ.

Обычно в рамках практической части пожарных учений в аэропорту организуется локальное возгорание на безопасном удалении от объектов инфраструктуры, затем пожар тушится силами сотрудников соответствующих аэропортовых служб. Администрация комплекса принимает все необходимые меры защиты, на графике взлетов и посадок тренировка не сказывается. По итогам публикуются фотографии.

 

 

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