В аэропорту Пхукета установили немецкие биометрические сканеры

В четверг, 9 мая, в международном аэропорту Пхукета началось тестирование новых биометрических сканеров германской компании DERMALOG Identification Systems. Заработать новая система проверки личности пассажиров должна в июле.

Таньялак Сакут

В церемонии запуска сканеров приняли участие глава Управления логистики Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Тинапхат Пхумарин и гендиректор DERMALOG Identification Systems Гюнтер Муль. Компания господина Муля установила в аэропорту Пхукета в общей сложности 76 биометрических сканеров.

Как следует из инструкции для пассажиров, при прохождении паспортного контроля необходимо отдать паспорт сотруднику иммиграционного бюро, затем по очереди отсканировать подушечки четырех пальцев на каждой руке, затем отсканировать большие пальцы и, наконец, пройти процедуру фотографирования. Все операции совершаются при помощи единого аппаратно-программного комплекса.

Выступая перед журналистами, генерал Пхумарин добавил, что биометрические сканеры были установлены не только в аэропорту. Четыре устройства также получил пирс в Чалонге, а еще одно – центральный полицейский участок провинции Пхукет.

«Новая система заменит старые устройства для снятия отпечатков пальцев, распознавания лиц и сканирования паспортов», – заявил генерал Пхумарин.

«Аналогичные системы устанавливаются в 170 локациях по всей стране, включая аэропорты, морские порты и наземные пограничные переходы», – добавил он.

По словам офицера, ключевые цели инициативы – предотвращения въезда в страну по поддельным паспортам и борьба с международным терроризмом.