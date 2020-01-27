Международный аэропорт Пхукета подтвердил, что сотрудники службы санитарно-медицинского контроля осуществляют проверку температуры у всех пассажиров, прибывающих на остров из Китая. При обнаружении пассажира с повышенной температурой тела проводится проверка на новый коронавирус 2019-nCoV, от которого в Китае уже погибли 80 человек.

Новости Пхукета

27 Января 2020, 04:37 PM

В аэропорту Пхукета продолжается проверка температуры у всех пассажиров из Китая. Фото: Туристическая полиция

«Всех пассажиров проверяют сразу после того, как они выйдут из салона самолета. Также мы проверяем всех пассажиров, покидающих Пхукет прямыми рейсами в Китай. Специальная секция медицинского контроля оборудована у стоек иммиграционной службы», – заявил The Phuket News сотрудник службы санитарно-медицинского контроля международного аэропорта Пхукета.

В случае, когда пассажир прилетает на Пхукет с пересадкой в Бангкоке, проверка здоровья осуществляется в столице.

Отметим, что изначально в аэропорту Пхукета проверяли только пассажиров, прилетающих непосредственно из города Ухань, где и произошла вспышка пневмонии, вызванной новым вирусом. Сейчас авиасообщение с этим городом закрыто по решению китайских властей.

Как отметил глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу, за период с 5 по 25 января в аэропорту Пхукета были проверены 4,9 тыс. пассажиров и членов экипажей 33 рейсов из КНР.

Всего подозрения вызвали 14 человек. Из них восемь уже проверены на вирус (результат был отрицательным), оставшиеся шесть находятся в местных больницах в ожидании результатов анализов.

«Четверо из них находятся в Vachira Phuket Hospital, один – в Patong Hospital, еще один – в Thalang Hospital. Все шестеро в стабильном состоянии, проблем с дыханием ни у кого нет», – отметил господин Сермкэу.

Все государственные больницы уже получили предписание выделить специальные палаты для пациентов с подозрениями на коронавирус 2019-nCoV.

Непосредственно в аэропорту дежурят 33 сотрудника местного офиса Минздрава, ведущих круглосуточный мониторинг в сменах по 11 человек. Впрочем, проверяют у пассажиров по-прежнему лишь температуру тела.

Как отметил господин Сермкэу, РРНО намерен в ежедневном режим информировать общественно о ходе работ по сдерживанию 2019-nCoV.

Губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана также добавил, что официальные лица собирают и данные о том, в каких отелях отдыхают туристы из Китая, чтобы в случае необходимости принять меры. Сами отели проинформированы о необходимости сообщать в РРНО или ближайшую больницу о постояльцах с подозрениями на вызванную коронавирусом пневмонию.

«Мы принимаем меры в соответствии с предписаниями Всемирной организации здравоохранения», – заверил губернатор Пхукета.

Отметим, что в минувшие выходные остров также посетил заместитель главы Департамента эпидемиологии Минздрава Прича Премпри. Говоря о принимаемых мерах контроля, он отметил, что работа должна вестись тщательно, но при этом без создания неудобств для туристов и местных жителей.

Отметим, что сегодня Иммиграционное бюро Таиланда объявило, что не будет штрафовать за оверстэй туристов, которые не смогут покинуть страну во время из-за вспышки новой пневмонии в Китае. Судя по всему, речь может идти о пассажирах, имеющих билеты на вылет в города, авиасообщение с которыми было закрыто.