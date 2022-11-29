В аэропорту Пхукета потушили учебный пожар

Экстренные службы пхукетского аэропорта отработали действия при возникновении пожара у взлетно-посадочной полосы. Учения проходили в специальной пожарной яме рядом с ВПП.

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Учения начались в 10:00 утра 29 ноября и продолжались примерно до полудня. Тренировка сопровождалась тушением реального огня. Пламя возвышалось на несколько метров, а над ним клубился густой черный дым.

Пожарные профессионально справились с огнем, после чего в дело вступили другие сотрудники экстренных служб, которые, в том числе, отработали оказание помощи пострадавшим.

Сообщая об учениях, пхукетский филиал госкорпорации Airports of Thailand (AoT) сообщил, что тренировка проводится для поддержания у пожарных практических навыков тушения огня и готовности действовать при реальной чрезвычайной ситуации.

Учения стали первыми в 2023 фискальном году, начавшемся 1 октября. Всего на год запланированы четыре тренировки с тушением реального огня. Дату следующих учений аэропорт не назвал.