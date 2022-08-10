В аэропорту Пхукета потушили учебный пожар

Международный аэропорт Пхукета провел очередные пожарные учения с применением настоящего огня. Сотрудники экстренных служб тушили пожар у взлетно-посадочной полосы.

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Пожарные учения в аэропорту Пхукета прошли утром 8 августа, мероприятие стартовало ровно в 10:00, задействованы были сотрудники пожарной бригады аэропорта, а также медицинский персонал.

Согласно стандартному сценарию, в пожарной яме у взлетно-посадочной полосы был организован рукотворный пожар, который затем успешно потушили пожарные. На следующем этапе учений медицинские работники и их коллеги из других служб оказали первую помощь пострадавшим.

«Учения с использованием реального огня проводятся четыре раза в год, чтобы сотрудники пожарной службы оттачивали мастерство и были всегда готовы действовать в случае настоящего происшествия», – отметила PR-служба аэропорта.

Предыдущие учения с использованием реального огня проводились в пхукетском аэропорту 31 мая. После этого, 16 июня, прошли учения другого плана. На них отрабатывались действия при пожаре в офисном здании (с задымлением помещений, но без открытого огня). В рамках этих учений была также отработана эвакуация персонала.