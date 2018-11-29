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В аэропорту Пхукета по запросу США задержан россиянин

Посольство России в Таиланде сообщило о задержании в международном аэропорту Пхукета гражданина России Антона Богданова.

Новости Пхукета

29 Ноября 2018, 01:35 PM
Фото: Таньялак Сакут / Архив The Phuket News

Фото: Таньялак Сакут / Архив The Phuket News

Как сообщают РИА «Новости» и ТАСС, россиянин Антон Богданов был задержан тайской полицией в аэропорту Пхукета 28 ноября. Оба агентства отмечают, что мужчину задержали по запросу США, но суть обвинений неизвестна. На острове он находился с туристическими целями.

«Россиянин был задержан по прибытии в аэропорт острова Пхукет, куда он приехал отдыхать с женой. Богданову разрешили уведомить посольство, и он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США», – цитирует РИА «Новости» слова заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Пронина.

РИА «Новости» отмечает, что в полицейском рапорте о задержании и ордере на арест Богданова (копии есть в распоряжении российских дипломатов) говорится, что россиянин был задержан по запросу США об экстрадиции.

Как сообщило сегодня агентство ТАСС, во второй половине дня 29 ноября должно состояться судебное заседание, на котором россиянина спросят, согласен ли он на экстрадицию. На этом же заседании будет избрана мера пресечения

 

 

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