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В аэропорту Пхукета обнаружили трещины в покрытии ВПП

Авиакомпаниям пришлось скорректировать 75 рейсов на Пхукет и с Пхукета из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в местном аэропорту.

Новости Пхукета

27 Февраля 2018 09:53:11

Фото: PR Dept
Фото: PR Dept

Аэропорт Пхукета провел оперативный ремонт взлетно-посадочной полосы, после того как в покрытии ВПП были обнаружены трещины. Ремонт проходил в два этапа 26 и 27 февраля (с 2:00 ночи до 7:00 утра) и к настоящему моменту должен быть завершен. На время работ взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта.

Как пояснил генеральный менеджер аэропорта Пхет Чанчарон, трещины стали следствием обычного износа покрытия в высокий сезон. Как подчеркнул господин Чанчарон, угроза безопасности полетов отсутствовала.

«Аэропорт попросил подрядчика мобилизовать ресурсы и свести последствия [для авиакомпаний и пассажиров] к минимуму. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и обещаем информировать общественность о всех изменениях», – заявил господин Чанчарон.

Некоторые из пхукетских рейсов на время ремонта были перенаправлены в другие провинции. В частности, в Краби совершил посадку чартерный рейс IK 2469 авиакомпании Pegas Fly из Челябинска.

 

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