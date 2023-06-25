В аэропорту Пхукета обезвредили «учебного террориста»

В международном аэропорту Пхукета прошли ежегодные учения PEMEX, на которых сотрудники экстренных служб отрабатывают разные чрезвычайные ситуации в диапазоне от авиационных происшествий до терроризма. В этот темой были именно действия при террористической угрозе.

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Учения проходили поздним вечером 23 июня на втором этаже терминала внутренних авиалиний. Работа аэропорта на это время не останавливалась, но к активной фазе тренировки последний борт уже должен был отправиться в Бангкок. Финальные вылеты из внутреннего терминала стоят в расписании на 23:15, а пресс-служба аэропорта указала в отчете об учениях, что мероприятие началось в 23:00.

Изначально в качестве сценария анонсировалось нападении вооруженного огнестрельным оружием преступника, открывшего огонь по людям в терминале. Однако в итоговом пресс-релизе уточняется лишь отрабатывавшийся пункт протокола безопасности, а в нем фигурирует и захват заложников.

За учениями наблюдали вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, директор аэропорта Мончай Танод, начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг.

Участие принимали сотрудники службы безопасности аэропорта (AOT AVSEC), медики Vachira Phuket Hospital и полицейские из различных ведомств, включая группу захвата в касках и со щитами.