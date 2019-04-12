В аэропорту Пхукета началась горячая пора

В международном аэропорту Пхукета начался очередной период пиковой нагрузки, сравнимый с новогодним.

Новости Пхукета

12 Апреля 2019, 11:42 AM

Фото: Архив The Phuket News

Как заявил генеральный менеджер международного аэропорта Пхукета Тхани Чуангчу, в ближайшие дни через воздушные ворота Пхукета будут ежедневно проходить по 65 тыс. прилетающих и улетающих пассажиров, количество принимаемых и отправляемых будет составлять около 330 в день.

Господин Чуангчу заверил, что аэропорт уже принял меры, которые должны облегчить функционирование аэропорта в дни пиковой нагрузки. В частности, речь идет о дополнительном персонале в терминалах и на паспортном контроле. При этом пассажиропоток в Сонгран в этом году все будет чуть меньше, чем год назад, когда через аэропорт ежедневно проходило 70 тыс. пассажиров.

При этом госкорпорация Airports of Thailand ожидает, что ежедневный пассажиропоток через все шесть ее аэропортов будет составлять около 458,4 тыс. человек в день. Количество принимаемых и отправляемых рейсов ожидается на уровне 2,6 тыс. в день.