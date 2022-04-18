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В аэропорту Бангкока обвалилась крыша автобусного терминала

Крыша нового автобусного терминала в бангкокском аэропорту Don Mueang не выдержала непогоды и обвалилась в понедельник, 18 апреля.

Новости Пхукета

19 Апреля 2022, 10:00 AM
Крыша нового автобусного терминала в аэропорту Don Mueang обвалилась. Фото: Sarot Meksophawannakul / Bangkok Post

Крыша нового автобусного терминала в аэропорту Don Mueang обвалилась. Фото: Sarot Meksophawannakul / Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, инцидент в аэропорту Don Mueang произошел вечером 18 апреля, когда в столице шли обильные дожди, сопровождавшиеся сильным ветром. Газета указывает, что крыша не выдержала скопившейся на ней воды.

Министр транспорта Таиланда Сакаям Чидчоб отдал госкорпорации Aiports of Thailand (AoT) распоряжение оперативно установить причину обрушения крыши здания, построенного еще год назад, но так и не запущенного в эксплуатацию по причине пандемиии коронавируса и ее влияния на авиаперевозки.

Ранее Департамент метеорологии предупреждал об обильных осадках в Исане, на севере страны и в центральных регионах, включая столицу. В предупреждении особо говорилось, что при дожде и сильном ветре деревья и высокие конструкции могут представлять собой угрозу.

 

 

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