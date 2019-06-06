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В 150 полицейских участках Таиланда появятся англоговорящие юристы-волонтеры

Совет юристов Таиланда (LCT) приступает к реализации пилотного проекта по повышению правовой защиты граждан Таиланда и иностранцев.

Новости Пхукета

6 Июня 2019, 05:42 PM
В двух полицейских участках Пхукета появятся юристы-волонтеры, которые будут бесплатно консультировать как тайских граждан, так и иностранцев.

В двух полицейских участках Пхукета появятся юристы-волонтеры, которые будут бесплатно консультировать как тайских граждан, так и иностранцев.

С воскресенья, 9 июня, в 150 участках по всей стране должны начать работать юристы-волонтеры, которые будут бесплатно оказывать юридическую поддержку нуждающимся в ней лицам.

Как пояснила The Phuket News и «Новостям Пхукета» госпожа Нуаннит Чантавонг из пхукетского отделения LCT, пилотный проект продлится в течение шести месяцев. Инициатива была одобрена кабинетом министров еще в марте, но известно о ней стало лишь в июне.

В рамках пилотного проекта на Пхукете юристы-волонтеры будут работать в участке Пхукет-Тауна и в участке Патонга с 8:30 до 16:00 ежедневно, кроме национальных праздников.

Сейчас в качестве участников проекта зарегистрировали 32 местных юриста. При этом госпожа Чантавонг рассчитывает, что со временем их станет больше. Количество участников проекта по всей стране – 10 тыс. человек.

Госпожа Чантавонг отметила, что проект также предполагает обеспечение участвующих в нем полицейских участков переводчикам со знанием тайского и английского языков.

 

 

 

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