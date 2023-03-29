Ужин Skål International Phuket в RPM

Дата/Время начала: 21 Апреля 2023, 04:30 PM - 21 Апреля 2023, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем вас в круиз по Андаманскому морю на борту 40-футового катамарана Sunset Traveler на закате. За морской проулкой последует дегустация напитков от Blackbird Group и итальянский ужин в Isola Ristorante на набережкой Royal Phuket Marina. Мероприятие пройдет 21 апреля. Максимальное число гостей на борту катамарана и в ресторане – 26 человек. Дресс-код – смарт-кэжуал. Регистрация – 16:45-17:15, морская прогулка на Sunset Traveler – 17:15-18:45, дегустация и ужин – с 18:45. Подробнее – facebook.com/SkalPhuket.