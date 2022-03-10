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Ужин Skål International Phuket в Hyatt Regency Kamala

Дата/Время начала: 21 Апреля 2022, 06:00 PM - 21 Апреля 2022, 10:00 PM

Объединение Skål International Phuket приглашает на апрельский ужин в Hyatt Regency Kamala, помолодевший и набравшийся новых жизненных сил люксовый семейный курортный комплекс на Пхукете. Гостей ждут совершенно новые рестораны на любой вкус для всей семьи, а впечатляющий павильон с видом на море и гибкое кондиционированное пространство для общественных мероприятий позволят провести запоминающуюся свадьбу или другое торжество. Приглашаем войти в семью Skål и стать членом крупнейшей в мире сети профессионалов в сфере туризма и путешествий. Членство в Skål International выгодно и полезно во многих отношениях.

С кем связаться: Франсуа Ленг
телефон: 096 270 9080
Веб-сайт:
http://phuket.skal.org

 

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