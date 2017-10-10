Ужин от семи шефов в Paresa

Гостиница Paresa возобновляет серию ежегодных ужинов с участием лучших поваров Пхукета и не только.

15 Октября 2017 16:00:00

Фото: Paresa

Сколько нужно шеф-поваров, чтобы приготовить по-настоящему запоминающийся обед. Ответ, казалось бы, очевиден. Алессандро Фрау из Acqua, Таммасак Чутонг из Suay и Джейми Вейкфорд из Bampot ежедневно доказывают, что одного высококлассного профессионала вполне достаточно для того, чтобы удивить даже самого придирчивого гурмана.

Впрочем, раз в год гостиница Paresa предлагает альтернативную точку зрения, собирая у себя сразу нескольких топовых шефов. Так на ноябрьском ужине Gourmet Food Festival перечисленные выше кулинары выступят совместно. Более того, к ним на один вечер присоединятся еще четыре профессионала кухни: Оливье Лимузин из L’Atelier de Joel Robuchon, Пауло Де Соуза из Ritz-Carlton Beijing, Питер Веббер из Les Diables и, разумеется, хозяин кухни в Paresa Хорди Валлес Клаверол.

Вместе шефы приготовят ужин с семью переменами блюд (по одной перемене от каждого повара), чтобы открыть гостям новые гастрономические горизонты, а заодно поддержать Paresa в благородном деле. Все собранные в рамках вечера средства будут переданы образовательному фонду Ассоциации отелей Пхукета (РНА), Kamalа Green Club и Barnhem Home.

Каждый из шести шефов уникален по-своему. К примеру Алессандро Фрау – одна из легенд кулинарной сцены Пхукета и проповедник аутентичной сицилийской кухни на острове.

Таммасак Чутонг – уникальный шеф, освоивший поварское мастерство в европейских ресторанах, а затем приложивший полученные знания к тайской кухне, подарив классическим блюдам Таиланда новое прочтение.

Джейми Вейкфорд из Bampot – талантливый экспериментатор, делающий ставку на минимализм и оптимальное раскрытие вкуса каждого из используемых ингредиентов.

Об Оливье Лимузине, пожалуй, все сразу говорит место работы – L’Atelier de Joel Robuchon в Бангкоке, куда он приехал уже имея две звезды, полученные в «ателье» в Париже и Лондоне.

Пауло де Соуза – еще один пример того, когда достаточно назвать одно из его предыдущих мест работы, и все становится понятно. В данном случае это удостоенный трех звезд Мишлен ресторан elBulli в Каталонии.

Наконец, Хорди Валлес Клаверол – живой гимн кухне все той же Каталонии, сумевший совместить высокую гастрономию и рецепты, которые десятки лет были в ходу на семейных кухнях в Барселоне и окрестностях.

Как вы могли заметить, некоторые из перечисленных выше шефов уже принимали участие в предыдущих гастрономических мероприятиях Paresa. Так что вас едва ли удивит и название музыкального коллектива, который будет выступать на Gourmet Food Festival. Единственный в Таиланде коллектив поп-оперы Fivera уже подтвердил свое участие.

Gourmet Food Festival в Paresa состоится 3 ноября. Начало вечера – в 18:30, дресс код – Island Elegance, стоимость участия 7 тыс. бат с человека. Забронировать столик можно по эл. почте pagm@paresaresorts.com и по телефону 076 302 000 доб. 1001.