Уже более 600 человек задержаны на Пхукете за нарушение комендантского часа

Полиция Пхукета отчиталась об итогах работы по контролю за соблюдением комендантского часа в период с 3 по 20 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

Отчет полиции Пхукета о работе в период с 3 по 20 апреля. Фото: Полиция Пхукета

Свыше 600 человек задержаны на Пхукете за нарушение комендантского часа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Свыше 600 человек задержаны на Пхукете за нарушение комендантского часа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Свыше 600 человек задержаны на Пхукете за нарушение комендантского часа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Свыше 600 человек задержаны на Пхукете за нарушение комендантского часа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как следует из полицейского отчета, оформленного в виде инфографики, в общей сложности за период с 3 по 20 апреля был выявлен 581 случай нарушения комендантского часа, а задержаны были 609 человек.

Больше всего задержаний произвели сотрудники полицейского участка Пхукет-Тауна, меньше всего – сотрудники участка Сакху. Общая статистика выглядит следующим образом:

Пхукет-Таун – 198 (16 за последнюю ночь)

Патонг – 136 (2)

Вичит – 71 (12)

Чалонг – 42 (zero)

Карон – 35 (2)

Таланг – 33 (2)

Чернг-Талей – 26 (2)

Кату – 19 (0)

Тха-Чат-Чай – 14 (1)

Камала 25 (1)

Сакху 11 (zero)

Примечательно, что при суммировании получается 610 задержанных, а не 609. Однако полиция Пхукета это расхождение никак не прокомментировала.

Одновременно в правоохранительных органах указали, что в статистику не вошли 12 человек, задержанных минувшей ночью за нарушение комендантского часа в тамбоне Рассада, входящем в зону ответственности участка Пхукет-Тауна. Об этих задержаниях сегодня утром сообщил пхукетский офис Департамента местного администрирования.

В нынешних отчетах официальных лиц ничего не говорится о том, какое наказание было назначено задержанным нарушителям комендантского часа. Однако двумя неделями ранее шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири говорил о штрафе в размере 5 тыс. бат и тюремном заключении на 15 дней условно c помещением под надзор на двухлетний срок.