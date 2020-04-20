Уже более 600 человек задержаны на Пхукете за нарушение комендантского часа

Как следует из полицейского отчета, оформленного в виде инфографики, в общей сложности за период с 3 по 20 апреля был выявлен 581 случай нарушения комендантского часа, а задержаны были 609 человек.
Больше всего задержаний произвели сотрудники полицейского участка Пхукет-Тауна, меньше всего – сотрудники участка Сакху. Общая статистика выглядит следующим образом:
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Пхукет-Таун – 198 (16 за последнюю ночь)
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Патонг – 136 (2)
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Вичит – 71 (12)
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Чалонг – 42 (zero)
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Карон – 35 (2)
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Таланг – 33 (2)
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Чернг-Талей – 26 (2)
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Кату – 19 (0)
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Тха-Чат-Чай – 14 (1)
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Камала 25 (1)
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Сакху 11 (zero)
Примечательно, что при суммировании получается 610 задержанных, а не 609. Однако полиция Пхукета это расхождение никак не прокомментировала.
Одновременно в правоохранительных органах указали, что в статистику не вошли 12 человек, задержанных минувшей ночью за нарушение комендантского часа в тамбоне Рассада, входящем в зону ответственности участка Пхукет-Тауна. Об этих задержаниях сегодня утром сообщил пхукетский офис Департамента местного администрирования.
В нынешних отчетах официальных лиц ничего не говорится о том, какое наказание было назначено задержанным нарушителям комендантского часа. Однако двумя неделями ранее шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири говорил о штрафе в размере 5 тыс. бат и тюремном заключении на 15 дней условно c помещением под надзор на двухлетний срок.