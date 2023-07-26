Узбекскому туристу вернули забытый в такси бумажник

Сообщение о возвращенном туристу бумажнике было опубликовано на странице туристической полиции Пхукета в понедельник, 24 июля. Ведомство продолжает вести активную информационную кампанию в сети, регулярно отчитываясь о своих «малых делах» и борясь со стереотипом «полиция иностранцу не поможет».
В публикации от 24 июля рассказывается о туристе из Узбекистана, который обратился в пхукетское бюро турполиции с заявление о пропаже бумажника. Мужчина сказал, что, вероятно, забыл его в такси, которое вызвал через приложение.
Полицейские попытались найти таксиста и связаться с ним, но по некой причине не преуспели, хотя машина была заказана пассажиром через мобильное приложение.
Впрочем, вскоре водитель сам связался с полицией и сообщил о найденном в салоне кошельке. Поскольку неназванный гражданин Узбекистана подал заявление, вернуть ему имущество не составило труда.
Полиция не стала публиковать имя водителя и название мобильного сервиса, с которым он сотрудничает.