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Узбекскому туристу вернули забытый в такси бумажник

Приехавший на Пхукет турист из Узбекистана благополучно получил назад свой бумажник, забытый в автомобиле такси, заказанном через мобильное приложение. Содействие в возвращении личных вещей оказала туристическая полиция, которая не сумела оперативно связаться с водителем, но зато оказалась кстати, когда шофер сам начал искать владельца кошелька. Турист к тому моменту уже посетил полицию и оставил заявление, чем сильно упростил жизнь и себе, и полицейским и честному таксисту.

Новости Пхукета

26 Июля 2023, 03:25 PM
Таксист из Узбекистана забыл кошелек в пхукетском такси, но благополучно получил его назад при посредничестве турполиции. Фото: Phuket Tourist Police

Таксист из Узбекистана забыл кошелек в пхукетском такси, но благополучно получил его назад при посредничестве турполиции. Фото: Phuket Tourist Police

Таксист из Узбекистана забыл кошелек в пхукетском такси, но благополучно получил его назад при посредничестве турполиции. Фото: Phuket Tourist Police

Таксист из Узбекистана забыл кошелек в пхукетском такси, но благополучно получил его назад при посредничестве турполиции. Фото: Phuket Tourist Police

Таксист из Узбекистана забыл кошелек в пхукетском такси, но благополучно получил его назад при посредничестве турполиции. Фото: Phuket Tourist Police

Таксист из Узбекистана забыл кошелек в пхукетском такси, но благополучно получил его назад при посредничестве турполиции. Фото: Phuket Tourist Police

Таксист из Узбекистана забыл кошелек в пхукетском такси, но благополучно получил его назад при посредничестве турполиции. Фото: Phuket Tourist Police

Таксист из Узбекистана забыл кошелек в пхукетском такси, но благополучно получил его назад при посредничестве турполиции. Фото: Phuket Tourist Police

Сообщение о возвращенном туристу бумажнике было опубликовано на странице туристической полиции Пхукета в понедельник, 24 июля. Ведомство продолжает вести активную информационную кампанию в сети, регулярно отчитываясь о своих «малых делах» и борясь со стереотипом «полиция иностранцу не поможет».

В публикации от 24 июля рассказывается о туристе из Узбекистана, который обратился в пхукетское бюро турполиции с заявление о пропаже бумажника. Мужчина сказал, что, вероятно, забыл его в такси, которое вызвал через приложение.

Полицейские попытались найти таксиста и связаться с ним, но по некой причине не преуспели, хотя машина была заказана пассажиром через мобильное приложение.

Впрочем, вскоре водитель сам связался с полицией и сообщил о найденном в салоне кошельке. Поскольку неназванный гражданин Узбекистана подал заявление, вернуть ему имущество не составило труда.

Полиция не стала публиковать имя водителя и название мобильного сервиса, с которым он сотрудничает. 

 

 

 

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