UWCT выступает против скотобойни рядом со школой

Школа UWCT находится в Таланге, практически на границе с природным заказником Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary. Скотобойня, о которой идет речь в петиции, должна расположиться примерно в 300-400 м от образовательного учреждения.
Во вторник, 1 марта, член совета основателей школы Сиривива Дусийами и глава учреждения Лурад Рамирес нанесли визит в администрацию провинции и подали петицию вице-губернатору Амнуайю Пинсувану. Представители школы опасаются, что строительство убойного цеха будет иметь долгосрочные экологические последствия для живущих, работающих и учащихся поблизости людей.
Вице-губернатор Пинсуван принял петицию и пообещал, что она будет передана в пхукетский офис Департамента животноводства. Одновременно чиновник заверил, что поводов для беспокойства быть не должно, поскольку строительство любого подобного объекта осуществляется только после проведения экспертизы по оценке его влияния на окружающую среду (EIA).
Господин Пинсуван добавил, что сертификат EIA – это документальное подтверждение того, что все стороны (включая тех, кого строительство может так или иначе затронуть) пришли к соглашению относительно проекта.