UWCT выступает против скотобойни рядом со школой

Международная школа UWC Thailand (UWCT), являющаяся единственным в стране образовательным учреждением глобальной сети United World College, обратилась к властям Пхукета с петицией, в которой выступила против строительства предприятия по забою скота рядом со своей территорией.

Новости Пхукета

3 Марта 2022, 03:15 PM

Рядом с UWCT планируется строительство скотобойни. Школе это предсказуемо не нравится. Фото: PR Phuket