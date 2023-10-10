Уверенность потребителей подросла после формирования правительства

Как следует из свежих данных Университета торговой палаты Таиланда (UTCC), потребительская уверенность продемонстрировала рост в сентябре, причем более значительный, нежели в августе. Значения индекса за последние три месяца следующие: июль – 55,6 пункта, август – 56,9 пункта, сентябрь – 58,7 пункта.
«Уверенность вернулась к потребителям после формирования нового правительства и установления политической стабильности. Как ожидается, индекс потребительской уверенности продолжит укрепляться, если правительство преуспеет в реализации своих инициатив по ускорению восстановления экономики», – заявил президент UTCC Тханаватх Пхонвичай.
Впрочем, индекс уверенности потребителей в Таиланде по-прежнему остается значительно ниже отметки в 100 пунктов, которую в UTCC считают уровнем нормы.
Не приближается к этому пороговому значению и индекс деловой уверенности TCC, который университет рассчитывает на основе опроса представителей бизнеса и членов палаты в каждой провинции. В августе он составлял 56 пунктов ровно, в сентябре подрос до 56,02 пункта.
По словам господина Пхонвичая, предприниматели чувствуют улучшение в экономике «практически по всех аспектах» и в большинстве своем смотрят в будущее с оптимизмом.
Однако у целого ряда важных отраслей есть собственные опасения, а общим фактором нервозности остается возможность новых «народных» шагов правительства Pheu Thai, платить за которые придется в любом случае бизнесу.
К настоящему моменту бизнес уже профинасировал скидки на 150 тыс. товаров, но среди громких обещаний остаются еще увеличение МРОТ и и раздача 10 тыс. бат на электронные кошельки.