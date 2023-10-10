Уверенность потребителей подросла после формирования правительства

Окончание тянувшейся с мая политической нестабильности было позитивно встречено как рядовыми тайцами, так и деловым сообществом. По итогам сентября UTCC зафиксировал рост уверенности и потребителей, и бизнеса. Впрочем, второй показатель вырос менее серьезно, поскольку бизнес осознает, что многие «народные» инициативы Pheu Thai придется прямо или косвенно финансировать именно ему.

Новости Пхукета

10 Октября 2023, 11:42 AM

Правительство Pheu Thai уже реализовало ряд инициатив, направленных на снижение стоимости жизни рядовых тайцев. Однако самая громка (10 тыс. бат всем взрослым) пока не воплощена в жизнь. Фото: Apichart Jinakul