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Уверенность потребителей подросла после формирования правительства

Окончание тянувшейся с мая политической нестабильности было позитивно встречено как рядовыми тайцами, так и деловым сообществом. По итогам сентября UTCC зафиксировал рост уверенности и потребителей, и бизнеса. Впрочем, второй показатель вырос менее серьезно, поскольку бизнес осознает, что многие «народные» инициативы Pheu Thai придется прямо или косвенно финансировать именно ему.

Новости Пхукета

10 Октября 2023, 11:42 AM
Правительство Pheu Thai уже реализовало ряд инициатив, направленных на снижение стоимости жизни рядовых тайцев. Однако самая громка (10 тыс. бат всем взрослым) пока не воплощена в жизнь. Фото: Apichart Jinakul

Правительство Pheu Thai уже реализовало ряд инициатив, направленных на снижение стоимости жизни рядовых тайцев. Однако самая громка (10 тыс. бат всем взрослым) пока не воплощена в жизнь. Фото: Apichart Jinakul

Как следует из свежих данных Университета торговой палаты Таиланда (UTCC), потребительская уверенность продемонстрировала рост в сентябре, причем более значительный, нежели в августе. Значения индекса за последние три месяца следующие: июль – 55,6 пункта, август – 56,9 пункта, сентябрь – 58,7 пункта.

«Уверенность вернулась к потребителям после формирования нового правительства и установления политической стабильности. Как ожидается, индекс потребительской уверенности продолжит укрепляться, если правительство преуспеет в реализации своих инициатив по ускорению восстановления экономики», – заявил президент UTCC Тханаватх Пхонвичай.

Впрочем, индекс уверенности потребителей в Таиланде по-прежнему остается значительно ниже отметки в 100 пунктов, которую в UTCC считают уровнем нормы.

Не приближается к этому пороговому значению и индекс деловой уверенности TCC, который университет рассчитывает на основе опроса представителей бизнеса и членов палаты в каждой провинции. В августе он составлял 56 пунктов ровно, в сентябре подрос до 56,02 пункта.

По словам господина Пхонвичая, предприниматели чувствуют улучшение в экономике «практически по всех аспектах» и в большинстве своем смотрят в будущее с оптимизмом.

Однако у целого ряда важных отраслей есть собственные опасения, а общим фактором нервозности остается возможность новых «народных» шагов правительства Pheu Thai, платить за которые придется в любом случае бизнесу.

К настоящему моменту бизнес уже профинасировал скидки на 150 тыс. товаров, но среди громких обещаний остаются еще увеличение МРОТ и и раздача 10 тыс. бат на электронные кошельки.

 

 

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