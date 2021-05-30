Утверждены обновленные правила въезда на Пхукет

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ, в котором сформулированы уточненные требования к лицам, прибывающим на остров сухопутным и водным транспортом. Приказ вступает в силу с 1 июня. Главное требование остается неизменным: лица, не имеющие справок о вакцинации или негативном анализе на COVID, должны по прибытию проходить двухнедельную самоизоляцию.

Новости Пхукета

31 Мая 2021, 09:00 AM

Фото: Полицейский участок Тха-Чат-Чай

Приказ губернатора No 2920/2564 был подписан 28 мая и опубликован вечером следующего дня. Требование о прививке от коронавируса (один укол AstraZeneca или два укола Sinovac) или отрицательном тесте на COVID-19 распространяются на всех прибывающих по земле или по морю, кроме детей до пяти лет. Принимаются тесты как методом ПЦР, так и методом экспресс-аналзиа на антитела, сделанные не ранее, чем за неделю до въезда.

Тесты также не требуются от лиц, которые переболели коронавирусом, прошли медицинское лечение и не демонстрировали симптомов болезни в течении 90 дней до въезда.

Лица, без необходимых документов, должны проходить 14-дневный карантин на дому или в отеле под контролем сотрудников местного Минздрава иЭкстренных операционных центров (ЕОС), сформированных при каждом муниципалитете и административной организации тамбона.

От карантина освобождаются лица, планирующие покинуть остров непосредственно в день въезда (без ночевки), а также представители особых категорий: водители грузового транспорта, осуществляющие доставку грузов на Пхукет, медицинские работники, официальные лица. Для них Пхукет открыт для въезда даже в ночное время (с 23:00 до 5:00).

Водители грузового транспорта должны при въезде предъявить к досмотру груз, а также показать документы, обосновывающие их прибытие на Пхукет с рабочими целями.

Все прибывающие на Пхукет лица должны зарегистрироваться на портале www.gophuget.com и установить на мобильный телефон или планшет приложение MorChana, включив функцию передачи геолокационных данных. Передача данных должна осуществляться во время всего пребывания на острове.

Операторы отелей и других мест размещения должны проводить медицинский скрининг гостей и проверять, наличие MorChana и регистрации на gophuget.com. Также они должны передавать официальным лицам (в ЕОС, OrBorTor и муниципалитеты) информацию о перемещениях постояльцев. О гостях из других провинций должны сообщать и владельцы частных домов и подобных мест размещения.

Неисполнение данных требований может быть квалифицировано как нарушение статьи 49 Закона об эпидемиологии (Communicable Diseases Act). Статья предусматривает наказание вплоть до месяца тюрьмы и/или 10 тыс. бат штрафа.

Все прибывающие на Пхукет лица должны исполнять требования официальных лиц, направленные на сдерживание COVID-19. В частности, обязательным является соблюдение принципа DMHTTA:

D – Distancing – Социальное дистанцирование;

M – Mask Wearing – Ношение масок;

H – Hand Washing – Мытье рук;

T – Temperature – Контроль температуры тела;

T – Testing – Тестирование на вирус (ПЦР или тест на антитела);

А – Application – Контроль через приложение Thai Chana и Mo Chana.

В приказе губернатора напоминается, что неисполнение требований эпидемиологической безопасности может быть расценено как нарушение статей 51 и 52 Закона об эпидемиологии. Первая статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа, вторая – до года тюрьмы и/или 100 тыс. бат штрафа. Также нарушитель может быть привлечен к ответственности по статье 9 Декрета о чрезвычайных ситуациях. Наказание в этом случае – вплоть до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.