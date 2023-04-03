Утренний забег на озере в Таланге собрал более 2000 участников

В качестве почетных гостей на мероприятие приехал президент пхукетского OrBoJor Реват Арироб, а также министр сельского хозяйства и кооперативов Чалермчай Сри-Он.
Выступая не открытии соревнований, господин Арироб подчеркнул, что их миссия – популяризация спорта и здорового образа жизни среди взрослых и молодежи. Также OrBorJor, по его словам, стремится учить людей «с пользой проводить время, сторонясь наркотиков и других пороков».
В рамках соревнований в Срисунтхорне проходили мини-марафон на 10,5 км и свободный забег/прогулка на 4 км. По словам господина Арироба, год назад оргкомитет поставил себе задачу собрать 1 тыс. участников, но отклик со стороны желающих превзошел прогонозы, а билеты были разобраны за два часа после открытия регистрации.
В этом году размер масштаб мероприятия решили увеличить вдвое, но отбоя от желающих снова не было – все билеты разошлись за два дня.
Административная организация Пхукета не уточнила, насколько велико было на забеге количество иностранцев, но среди награжденных они были. Впрочем, имена победителей оргкомитет решил не называть.