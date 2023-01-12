Утонувшую россиянку вернули к жизни на пляже в Патонге

Утонувшую россиянку заметили и достали из воды другие туристы. Женщина была без сознания, пульс у нее отсутствовал, сообщает Phuket Info Center со ссылкой на пляжных спасателей и муниципалитет Патонга.
Оперативно проведенная сердечно-легочная реанимация позволила вернуть иностранку к жизни, после чего ее на скорой помощи отвезли в больницу Patong Hospital.
Phuket Info Center отмечает, что, кроме спасателей, помощь женщине оказывал не названный медик из числа находившихся в тот момент на пляже туристов.
Официальные лица поблагодарили всех, кто внес свой вклад в возвращение россиянки к жизни, но ничего не сообщили о ее текущем состоянии.