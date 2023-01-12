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Утонувшую россиянку вернули к жизни на пляже в Патонге

Гражданка России была срочно доставлена в больницу Patong Hospital после того, как ее без пульса достали из воды на пляже в Патонге. Информация о текущем состоянии женщины отсутствует, сам инцидент произошел во во второй половине дня 11 января.

Новости Пхукета

12 Января 2023, 10:25 AM
Россиянка была госпитализирована 11 января после того, как ее достали из воды без сознания и без пульса. Фото: Phuket Info Center

Россиянка была госпитализирована 11 января после того, как ее достали из воды без сознания и без пульса. Фото: Phuket Info Center

Россиянка была госпитализирована 11 января после того, как ее достали из воды без сознания и без пульса. Фото: Phuket Info Center

Россиянка была госпитализирована 11 января после того, как ее достали из воды без сознания и без пульса. Фото: Phuket Info Center

Утонувшую россиянку заметили и достали из воды другие туристы. Женщина была без сознания, пульс у нее отсутствовал, сообщает Phuket Info Center со ссылкой на пляжных спасателей и муниципалитет Патонга.

Оперативно проведенная сердечно-легочная реанимация позволила вернуть иностранку к жизни, после чего ее на скорой помощи отвезли в больницу Patong Hospital.

Phuket Info Center отмечает, что, кроме спасателей, помощь женщине оказывал не названный медик из числа находившихся в тот момент на пляже туристов.

Официальные лица поблагодарили всех, кто внес свой вклад в возвращение россиянки к жизни, но ничего не сообщили о ее текущем состоянии.

 

 

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