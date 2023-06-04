Утонувший на Пхукете турист из Казахстана выжил и находится в коме

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о том, что утонувший 1 июня на пляже Ката казахстанец Артур Искаков скончался в больнице. Переданная пхукетским СМИ информация оказалась неверной. По состоянию на 4 июня мужчина был жив, но находился в коме.

Новости Пхукета

5 Июня 2023, 08:00 AM

Утонувшего на пляже Ката туриста из Казахстана доставили в больницу без сознания, но мужчина по-прежнему жив. Власти Казахстана рассматривают возможность послать за ним медицинский самолет и вывезти на родину. Фото: Karon Municipality