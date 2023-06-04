Утонувший на Пхукете турист из Казахстана выжил и находится в коме

ОБНОВЛЕНИЕ: Артур Искаков умер. Сестра господина Искакова сообщила, что ее брат скончался в пхукетской больнице 4 июня. Сообщение было опубликовано уже после того, как МИД Казахстана проинформировал о том, что он выжил и находится в коме.
Сообщения о том, что Искаков выжил сперва появились в социальных сетях, а затем издание Tengrinews.kz получило подтверждение в МИД Казахстана. Новость была опубликована в середине дня 4 июня.
«Состояние нашего соотечественника тяжелое, он находится в коме», – заявил изданию официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Господин Смадияров добавил, что родители казахстанца уже прилетели на Пхукет. Сейчас семья пытается организовать перевозку мужчины в на родину для лечения. Неназванная сестра Искакова заявила Tengrinews.kz, что «врачи Таиланда озвучивали недостоверную информацию о самочувствии Артура». Очевидно, что и полученное тайским журналистами «подтверждение смерти» было недостоверным.
«Артур реагирует на слова родителей, у него текут слезы при разговоре с родными, есть моторика рук», – описывает сестра Искакова его состояние в тексте от 4 июня, то есть через три дня после происшествия на пляже Ката.
МИД Казахстана подтвердил, что посольство занимается вопросом о транспортировке мужчины на родину самолетом санитарной авиации. Для этого «необходимо заключение консилиума казахстанских врачей, которое будет сделано на основании медицинской выписки тайских медиков».