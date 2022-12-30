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Утонувшего рыбака вернули к жизни на пляже в Камале

Спасателю Анвату Сатману удалось вывести из состояния клинической смерти 26-летнего мужчину, которого вытащили из воды без пульса и не дышащим на пляже Камала утром 30 декабря. Пострадавшего доставили в больницу Patong Hospital, но информация о его состоянии отсутствует.

Новости Пхукета

30 Декабря 2022, 11:00 PM
В Patong Hospital доставили молодого лодочника, которого вернули к жизни сердечно-легочной реанимацией на пляже. Фото: Kamala OrBorTor

В Patong Hospital доставили молодого лодочника, которого вернули к жизни сердечно-легочной реанимацией на пляже. Фото: Kamala OrBorTor

Административная организация тамбона Камала (OrBorTor) рассказала о происшествии на пляже в публикации на Facebook, оформленной в стандартном формате – фотография плюс краткий сопроводительный текст.

Из сообщения следует, что некий молодой лодочник упал в воду во время швартовки и по некой причине начал тонуть. В публикации не говорится, что именно случилось при падении, но мужчину достали из воды уже не дышащим и без пульса.

Спасатель Сатман смог заставить сердце мужчины биться, после чего пострадавшего увезли в Patong Hospital, ближайшую больницу и единственное полноценное медицинское учреждение на весь округ Кату.

Власти Камалы опубликовали сообщение о произошедшем во второй половине дня, но не сообщили новостей о состоянии мужчины, которые провел несколько минут в состоянии, которое в англоязычной терминологии именуется «синим кодом» (клиническая смерть).

OrBorTor напомнила, что вызвать спасателей в Камале можно по прямому номеру местной службы экстренной помощи +66(0)93-781-9950, телефон общенациональной горячей линии – 1669.

 

 

 

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