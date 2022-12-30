Утонувшего рыбака вернули к жизни на пляже в Камале

Спасателю Анвату Сатману удалось вывести из состояния клинической смерти 26-летнего мужчину, которого вытащили из воды без пульса и не дышащим на пляже Камала утром 30 декабря. Пострадавшего доставили в больницу Patong Hospital, но информация о его состоянии отсутствует.

Новости Пхукета

30 Декабря 2022, 11:00 PM

В Patong Hospital доставили молодого лодочника, которого вернули к жизни сердечно-легочной реанимацией на пляже. Фото: Kamala OrBorTor