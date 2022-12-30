Утонувшего рыбака вернули к жизни на пляже в Камале

Административная организация тамбона Камала (OrBorTor) рассказала о происшествии на пляже в публикации на Facebook, оформленной в стандартном формате – фотография плюс краткий сопроводительный текст.
Из сообщения следует, что некий молодой лодочник упал в воду во время швартовки и по некой причине начал тонуть. В публикации не говорится, что именно случилось при падении, но мужчину достали из воды уже не дышащим и без пульса.
Спасатель Сатман смог заставить сердце мужчины биться, после чего пострадавшего увезли в Patong Hospital, ближайшую больницу и единственное полноценное медицинское учреждение на весь округ Кату.
Власти Камалы опубликовали сообщение о произошедшем во второй половине дня, но не сообщили новостей о состоянии мужчины, которые провел несколько минут в состоянии, которое в англоязычной терминологии именуется «синим кодом» (клиническая смерть).
OrBorTor напомнила, что вызвать спасателей в Камале можно по прямому номеру местной службы экстренной помощи +66(0)93-781-9950, телефон общенациональной горячей линии – 1669.