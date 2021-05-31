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Уточнены правила прибытия на Пхукет воздушным транспортом

Управление гражданской авиации Таиланда (ТАТ) скорректировало требования к пассажирам внутренних авиарейсов, намеревающихся отправиться на Пхукет. Требования приведены в соответствие с последним приказом губернатора о правилах прибытия на остров автомобильным и водным транспортом.

Новости Пхукета

1 Июня 2021, 12:00 PM
Фото: СААТ

Фото: СААТ

Фото: СААТ

Фото: СААТ

Фото: СААТ

Фото: СААТ

Новые правила прибытия на Пхукет любыми видами транспорта вступили в силу с сегодняшнего дня (1 июня). В случае с авиарейсами СААТ приводит список из четырех пунктов. Опция совершения поездки на условиях карантина по прибытию в приказе не упоминается.

Свободно полететь на Пхукет могут лица, сделавшие две прививки от коронавируса (или одну в случае с вакциной AstraZeneca); либо сдавшие отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР или тест на антигены) в течение недели до вылета; либо переболевшие коронавирусом ранее и в течение 90 дней не демонстрировавшие симптомов болезни. Соответствие требованиям должно быть подтверждено документально, в противном случае в посадке на рейс будет отказано. К детям до пяти лет никаких требований нет.

2. Перед полетом необходимо установить на свое мобильное устройство приложение MorChana, включить передачу данных о местоположении и не выключать ее в течение всего времени нахождения на Пхукете.

3. Также необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе www.gophuget.com и сообщить через нее властям план поездки.

4. Во время нахождения на Пхукете надлежит следить за состояние здоровья, соблюдать меры эпидемиологической безопасности, избегать мест массового скопления людей.

 

 

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