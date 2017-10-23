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Утечка аммиака произошла в Раваи

Жители домов в районе храма Wat Sawang Arom были эвакуированы вечером 22 октября после сообщения об утечке аммиака на местной фабрике, производящей лед и питьевую воду.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Октября 2017 11:27:04

Фото: Муниципалитет Раваи
Фото: Муниципалитет Раваи

Мэр Раваи Арун Солос получил сообщение об утечке аммиака около 21:00 воскресенья, 22 октября. На место событий были направлены спасатели, пожарные, волонтеры гражданской обороны и сотрудники Управления обороны провинции Пхукет, установившие периметр безопасности вокруг фабрики, где произошла утечка.

Утром понедельника, 23 октября, мэр Раваи Арун Солос сообщил «Новостям Пхукета», что ситуация полностью под контролем.

«Масштаб утечки составлял около 2 тыс. литров аммиака. Мы уже проинформировали Управление промышленности Пхукета, чтобы они провели расследование. Фабрика временно закрыта для поиска места утечки, эвакуированные жители вернулись в свои дома», – заявил господин Солос.

 

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