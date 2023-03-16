Устройство с радиоактивным цезием-137 потеряли в Таиланде

В провинции Прачинбури продолжаются поиски измерительного прибора с радиоактивным цезием-137, пропавшего c местной электростанции. Устройство выглядит как металлический цилиндр длиной 20 см, диаметром 13 см и массой порядка 25 кг. На лицевой стороне есть четко различимый значок радиоактивной угрозы. Обнаруживших цилиндр с цезием просят не трогать его и незамедлительно сообщить властям на горячую линию 1784, назначенная изначально награда в 50 тыс. бат уже увеличена до 100 тыс.

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Как сообщает новостное агентство NBT, устройство с радиоактивным цезием пропало с предприятия компании National Power Plant 5A Co., Ltd. Точная дата исчезновения неизвестна. Bangkok Post пишет, что это могло произойти еще в феврале. Вариант похищения считается маловероятным.

Компания заявила в полицию о пропаже радиоактивных материалов 10 марта, однако информация в новостях начала появляться только после 14 числа, когда губернатор Прачинбури Наронг Накончинда обратился к жителям с просьбой о сотрудничестве в возвращении устройства. При этом в англоязычной Bangkok Post новость появилась только утром 16 мая.

В рамках мероприятий по поиску девайса с цезием официальные лица проверяют различные пункты приема вторсырья и металлолома, но пока ничего не нашли. Специалисты говорят, что если никто не будет пытаться вскрыть цилиндр, то угрозы заражения цезием не будет, даже если, к примеру, контейнер окажется в воде.

Официальные лица Прачинбури уже провели проверку в больницах и убедились, что в последние недели туда не поступало пациентов с симптомами, которые могли бы быть характерны для поражения цезием. Медицинские учреждения предупреждены о том, что при поступлении таких пациентов необходимо проинформировать органы власти. Граждан также просят быть бдительными.

«Всем, кто увидит пропавшее измерительное устройство, металлический цилиндр диаметром 5 дюймов, длиной 8 люймаов и массой в 25 кг, соответствующий изображенному на иллюстрации. Пожалуйста, сообщите властям незамедлительно. Награда: 100 тыс. Шаги в случае обнаружения: не трогайте устройство и не пытайтесь вскрыть, позвоните по номерам 085-8350190 (госпожа Ари), 085-8352735 (госпожа Паттама) или 1784 (горячая линия Департамента чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении официальных лиц, которое опубликовало 16 марта агентство NBT.