Установленные вне отведенных зон лежаки с зонтами убрали с пляжа Ката

Официальные лица при поддержке военных провели инспекцию на пляже Ката и убрали оттуда зонтики и лежаки, установленные вне выделенных для этого зон. Имущество операторов пляжного бизнеса отвезли в муниципалитет Карона. Сами предприниматели подали в ответ жалобу на то, что им не дают зарабатывать на жизнь.

Новости Пхукета

Инспекция на пляже Ката проходила 5 апреля. В публикации Phuket Info Center говорится, что официальные лица проверяли прибрежную линию в тамбоне Карон, на территории которого располагаюся пляжи Ката-Ной, Ката, Карон, Ле-Меридиен и Фридом. Однако нарушения обнаружили, видимо, только на пляже Ката – тот самом, у которого и находится районный муниципалитет.

Инспекция проводилась по распоряжению главы округа Мыанг-Пхукета Пхайрота Сриламуна, однако основными действующими лицами все же были военнослужающие из состава четвертого армейского командования во главе с полковником Пхатсави Почадой. В сообщении Phuket Info Center указывается, что также на пляж выехали и представители регионального Командования внутренних операций (ISOC).

«На Пхукете были приняты правила организации пляжных территорий, чтобы они были чистыми, безопасными и на 100% для людей и туристов. Это должно способствовать улучшению туристического имиджа Пхукета и Таиланда», – заявил полковник Почада после операции, в ходе которой военные на глазах у упомянутых туристов вывозили с пляжа предназначенные для них удобства.

Впрочем, уже в тот же день предприниматели, занимающиеся прокатом лежаков, подали жалобу на имя главы четвертого армейского командования и мэр Карона. Как пояснил полковник Почада, предприниматели попросили разрешить им работать на пляже, поскольку им нужно на что-то жить.

«Вопрос будет поднят на следующем заседании окружного комитета по управлению пляжами», – отметил офицер.

Ранее местные жители, занимающиеся прокатом лежаков на пляжах, уже несколько раз заявляли, что на фоне восстановления туризма им нужно больше места под зонтики и лежаки. Имеющихся 10-процентных зон не хватает на всех желающих зарабатывать на жизнь прокатом зонтиков и лежаков.

В частности, перед Новым годом просьбу удвоить площадь выделенных под лежаки зон в Патонге озвучивал местный бизнесмен Причавуд «Праб» Кисин. Господин Кисин выступил с заявлением на встрече в муниципалитете Патонга 6 декабря, когда он был переизбран на новый срок в качестве главы объединения прокатчика лежаков в Патонге. До этого наличие у него соответствующей ответственной должности не афишировалось.

«Оригинальный план позволяет использовать 10% всей территории пляжа. На этот высокий сезон мы будем просить о расширении территории до 20%, чтобы лежаков было достаточно для удовлетворения потребностей туристов», – заявил господин Кисин.

Бизнесмен не пояснил, почему потребность в дополнительном пространстве появилась именно сейчас, хотя турпоток на Пхукет еще не восстановился до докризисных уровней, а само правило о том, что бизнес можно вести только в выделенных зонах, составляющих 10% от всей площади пляжа, было введено еще в 2014 году.