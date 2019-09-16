Установлена личность иностранца, найденного мертвым в море два месяца назад

Полиция Карона установила личность иностранца, найденного 10 июля мертвым в полукилометре от пляжа Карон-Ной. Погибший оказался 48-летним гражданином Германии по имени Дирк Сухр. Установить личность позволила помощь одного из читателей The Phuket News, приславшего в редакцию замеченное им объявление о розыске пропавшего человека и поспособствовавшего тем самым установлению контакта между пхукетской полицией и родственниками господина Сухра.

Новости Пхукета

16 Сентября 2019, 11:50 AM

Иностранец, найденный мертвым в море у побережья Карона два месяца назад, опознан как 48-летний турист из Германии Дирк Сухр.

Как рассказал шеф полиции Карона Правит Суттхирыангарун, господин Сухр прилетел в Таиланд через Бангкок утром 22 мая по 30-дневной туристической визе. Месяц спустя мужчина продлил разрешение на пребывание еще на 30 дней, объяснив это желанием съездить в Краби и действительно посетив эту провинцию, о чем свидетельствует регистрация в одном из отелей Ао-Нанга.

После визита в Ао-Нанг господин Сухр вернулся на Пхукет и в период с 24 по 26 июня проживал в одном из отелей Патонга. Когда полиция посетила гостиницу, персонал заявил, что после выезда из номера 26 июня постояльца никто не видел.

Тело господина Сухра, на тот момент еще не опознанное, было обнаружено в море у побережья Карона 10 июля. Мужчина был одет в черную майку, спортивные шорты и кросовки. Документов при себе у него не было.

Личность погибшего была установлена лишь два месяца спустя, после того как его родственники в Германии забили тревогу. Также, как отметил полковник Суттхирыангарун, помог и тот факт, что у господина Сухра начался оверстей (превышение разрешенного периода пребывания в Таиланде), и на это отреагировало Иммиграционное бюро.

Как отметил полковник Суттхирыангарун, формальные процедуры установления личности будут завершены после того, как эксперты-криминалисты из Бангкока проведут процедуру сопоставления ДНК погибшего с ДНК родственников господина Сухра.

«Мы до сих пор не знаем, как он оказался в воде. Но у нас нет причин полагать, что его убили», – заявил шеф полиции Карона.