Уснувший за рулем водитель сбил фонарный столб к югу от памятника Героиням

Часть шоссе Thepkrasattri Rd. у югу от памятника Героиням осталась без освещения ранним утром 5 апреля, после того как внедорожник Mitsubishi Pajero Sport с уснувшим водителем вылетел на разделительную линию и снес фонарный столб.

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Авария произошла в районе зоны для разворота у особняка Yee Teng Mansion напротив буддистского храма Wat Tha Ruea. Полиция и спасатели получили сообщение около 5:00 утра, еще до восхода солнца.

Водитель Mistubishi Пичет Джамнамкерд, получивший в ходе аварии лишь незначительные травмы, рассказал, что направлялся домой в Таланг из Пхукет-Тауна и уснул за рулем. В результате этого неконтролируемый автомобиль снес несколько дорожных знаков и повалил мачту уличного освещения.

Автомобиль 38-летнего мужчины был отбуксирован к полицейскому участку Таланга. Шоферу будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба государственной собственности. Полиция не уточнила, был ли господин Джамнамкерд проверен на алкоголь.